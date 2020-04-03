Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?

Информация о коронавирусной инфекции обновляется каждый день, все больше людей оказываются на карантине — добровольном или вынужденном. По этой причине остро встает вопрос: чем заниматься в домашнем заточении, чтобы не терять время даром и не впадать в уныние? Астрологи, исходя из особенностей разных знаков Зодиака, составили полезный список дел, который поможет скоротать время с пользой.

Овен

Овном управляет Марс — планета желаний, действий и активности. Самоизоляция может лишить Овна главного — возможности вести активный образ жизни, действовать и побеждать. Чтобы реализовать физическую активность, можно начать энергичные тренировки. Конечно, нагуляться и набегаться в квартире вряд ли получится, но можно скачать на телефон приложения для тренировок или устроить онлайн-соревнования, кто больше отожмется.

Телец

Телец — устойчивый и практичный знак, которым управляет Венера, планета земных удовольствий. В условиях самоизоляции поднять настроение представителям знака может вкусная еда. Конечно, можно заказать доставку на дом, но при желании приготовление новых блюд превращается в игру и даже в челлендж. Астрологи советуют проверить свои припасы и приготовить что-то новое из того, что есть в холодильнике. Попутно можно отточить свои навыки и навести порядок на кухне.

Близнецы

Близнецы — самый общительный знак в Зодиаке. Им управляет Меркурий — планета коммуникаций, интеллекта и обмена информацией. Неудивительно, что Близнецы — социальные личности, которые затухают без взаимодействия с окружающими. Зная, как им необходимо общение, астрологи предлагают устроить сеанс видеосвязи. Возможность поговорить по скайпу с дорогими сердцу людьми — отличное времяпровождение в период изоляции. Тем более что можно одновременно общаться и заниматься домашними делами.

Рак

Чувственный Рак, управляемый беспокойной Луной, как правило, очень сильно переживает за других. Чтобы во время карантина не сойти с ума, астрологи советуют сосредоточиться на заботе о близких. Можно придумать совместные занятия, которые помогут отвлечься от тревожных мыслей — например, распределить обязанности по дому, по очереди следить за порядком в квартире, вместе готовить, играть в различные игры или смотреть сериалы. Главное — не забывать о личных границах и желаниях.

Лев

Лев — Знак Солнца, и, естественно, ему нравится быть в центре внимания. Во время карантина с этим могут возникнуть сложности, но астрологи предлагают достойную альтернативу, до которой вечно не доходят руки, — вычистить загроможденные шкафы. Можно найти хорошую музыку и оторваться по полной: разобрать вещи, избавиться от лишнего, аккуратно разложить нужное, таким образом освободив место для покупки нового, когда снова будет безопасно.

Дева