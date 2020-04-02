Принц Чарльз оправился после COVID-19: первое обращение Его Высочества к народу

В понедельник, 1 апреля, принц Чарльз обратился к народу и рассказал о новой пандемии коронавируса с помощью видео, которое он записал в своем доме в Шотландии, где проживает с женой Камиллой, герцогиней Корнуольской, рассказывает Joinfo.com.

«Пандемии придет конец»

Принц Уэльский поделился видео на своем официальном аккаунте в Twitter. Сын королевы не только рассказал о влиянии вируса на пожилых людей, но и объявил об улучшении своего состояния здоровья.

As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ — Clarence House (@ClarenceHouse) April 1, 2020

Старший сын королевы Елизаветы II и наследник британского престола также подчеркнул важность карантина во время пандемии, показав пример: «В борьбе с коронавирусом, к счастью, в легкой форме, я одержал победу, но все еще соблюдаю дистанцию при общении с людьми и нахожусь на самоизоляции».

Его королевское высочество не только назвал происходящее беспрецедентным и тревожным временем, но и выразил досаду, вызванную невозможностью вести обычный образ жизни.

В обращении, которое он опубликовал также и от имени своей жены, принц восхвалил «экстраординарную» и «самоотверженную» работу, проделанную сотрудниками NHS, которые внесли огромный вклад в поддержку психологического здоровья нации.

Будущий король заявил, что каждая слоя ситуация рано или поздно заканчивается — придет конец и пандемии.