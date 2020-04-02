Все просчитали: почему герцоги Сассекские сложили полномочия именно 31 марта

Одна из причин, по которой герцоги Сассекские официально отказались от своих королевских обязанностей в этот день, заключается в том, что 31 марта знаменует собой конец финансового года для королевской семьи. Примерно в июне королевское семейство публикует свой годовой финансовый отчет, отчет о Суверенных грантах за предыдущий год. Подробности в годовых отчетах включают расходы на проезд, персонал и содержание имущества. Гарри и Меган выразили желание работать и стать финансово независимыми, и, поскольку они больше не будут получать финансирование от Суверенного Гранта, для них имеет смысл уйти в эту конкретную дату,