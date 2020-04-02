Мольбы о помощи повлияли на Мэрилин Керро разрушающе: «Я чувствовала, будто я всем что-то должна»

«Оглядываясь назад, я вижу, насколько человечество изменилось за 7-8 лет. Проблемы, которые были тогда и которые сейчас решаются, также постоянно меняются», — заявила Керро. По словам Мэрилин, все больше и больше людей спрашивают о здоровье и меньше интересуются своей миссией и развитием. Проблемы с деньгами и отношениями являются самыми стрессовыми для людей. После нескольких лет работы с 3-4 людьми каждый день, Мэрилин Керро начала распознавать определенную модель поведения. «Хотите верьте, хотите нет, но когда три Анны попали мне на прием в один день, я поняла, что у всех одна и та же проблема. Имена, отношения и проблемы для всех одинаковые. Неважно, богат ты или беден, из города или поселкаа. Система применяется ко всем, и все очень внимательно следят за ней», — объяснила ясновидящая.



«Не ищите счастья или решений через другого человека — все, что вам нужно, находится внутри вас. Я как навигатор, показывающий путь, но вы все равно должны пройти его самостоятельно. Кого-нибудь это волновало? Возможно, ожидалось большей ответственности и желания помочь себе самим», — считает Керро. «Очень легко переложить ответственность на другого и самому пожать плечами».



Мэрилин уверена, что она устала. Ее тело и разум начали тихо впитывать то, что она слышала день ото дня, и видела сквозь людей, которые посещали ее: «Это были страхи и постоянное беспокойство. Я чувствовала, что мне нужно время для себя. Я не могу помочь другим, когда я как выжатый лимон. Я вернулась туда, где мои корни. В место, где я выросла больше всего, как духовно, так и физически».



Вместе со своим партнером Марком Александром Хансеном у нее есть двое детей - дочь Селин Мари, родившаяся в конце января, и Кайус-Уильям, которому этим летом исполнится 2 года. Пока она был в ождании детей, Мэрилин чувствовала, что ее силы восстанавливаются, и системная жизнь людей стала тихо забываться. «Но я все еще чувствовала, будто я всем что-то должна, потому что я вижу и чувствую больше», — признается Керро.



«Если я нахожусь в продуктовом магазине и люди подходят спросить о будущем, для меня это то же самое, что обратиться к гинекологу для осмотра у прилавка с колбасой», - объясняет Мэрилин. «Я не хожу и не сканирую людей каждый день. Для этого я должна быть на соответствующем духовном уровне. Прежде чем я вообще кого-нибудь беру на прием, я спрашиваю себя, зачем мне это нужно? Научусь ли я чему-нибудь?».



«Многие писали, что если такой подарок дан, все должно быть бесплатно и я должна всегда помогать. В случае, если я вижу Танеля Падара в молочном отделе магазина Selver, надо будет также попросить напеть куплет. Это ведь подарок, талант — почему бы не поделиться им со мной? Я верю, что вы понимаете, что я пытаюсь донести», — пояснила Керро.