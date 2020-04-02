Мольбы о помощи повлияли на Мэрилин Керро разрушающе: «Я чувствовала, будто я всем что-то должна»

Мэрилин Керро - одна из самых сильных эстонских экстрасенсов, которая годами помогает людям в Эстонии и из соседней страны. Однако проделанная работа оставила свой след в духовном мире женщины, и ее вера в человечество была поколеблена.
«Еще до российской телевизионной передачи меня посещали люди из моей родной страны и из других мест. Я была молода, приобрела опыт и много-много уроков. Я плакала, смеялась, падала, чтобы снова встать. И эта человеческая жизнь и есть такая — со своими взлетами и падениями», — пишет Керро на своей официальной странице в Facebook.
«Оглядываясь назад, я вижу, насколько человечество изменилось за 7-8 лет. Проблемы, которые были тогда и которые сейчас решаются, также постоянно меняются», — заявила Керро. По словам Мэрилин, все больше и больше людей спрашивают о здоровье и меньше интересуются своей миссией и развитием. Проблемы с деньгами и отношениями являются самыми стрессовыми для людей.
После нескольких лет работы с 3-4 людьми каждый день, Мэрилин Керро начала распознавать определенную модель поведения. «Хотите верьте, хотите нет, но когда три Анны попали мне на прием в один день, я поняла, что у всех одна и та же проблема. Имена, отношения и проблемы для всех одинаковые. Неважно, богат ты или беден, из города или поселкаа. Система применяется ко всем, и все очень внимательно следят за ней», — объяснила ясновидящая.
«Со временем я начала чувствовать, что все это начинает угнетать меня, потому что мне казалось, что люди не ищут изменений в своей жизни или решения. Им было гораздо приятнее получить подтверждение того, что они думают. Продолжая в том же духе, я поняла, что как будто повторяю мантру от человека к человеку», — утверждает Керро.
«Не ищите счастья или решений через другого человека — все, что вам нужно, находится внутри вас. Я как навигатор, показывающий путь, но вы все равно должны пройти его самостоятельно. Кого-нибудь это волновало? Возможно, ожидалось большей ответственности и желания помочь себе самим», — считает Керро. «Очень легко переложить ответственность на другого и самому пожать плечами».
Мэрилин уверена, что она устала. Ее тело и разум начали тихо впитывать то, что она слышала день ото дня, и видела сквозь людей, которые посещали ее: «Это были страхи и постоянное беспокойство. Я чувствовала, что мне нужно время для себя. Я не могу помочь другим, когда я как выжатый лимон. Я вернулась туда, где мои корни. В место, где я выросла больше всего, как духовно, так и физически».
Вместе со своим партнером Марком Александром Хансеном у нее есть двое детей - дочь Селин Мари, родившаяся в конце января, и Кайус-Уильям, которому этим летом исполнится 2 года. Пока она был в ождании детей, Мэрилин чувствовала, что ее силы восстанавливаются, и системная жизнь людей стала тихо забываться. «Но я все еще чувствовала, будто я всем что-то должна, потому что я вижу и чувствую больше», — признается Керро.
«Если я нахожусь в продуктовом магазине и люди подходят спросить о будущем, для меня это то же самое, что обратиться к гинекологу для осмотра у прилавка с колбасой», - объясняет Мэрилин. «Я не хожу и не сканирую людей каждый день. Для этого я должна быть на соответствующем духовном уровне. Прежде чем я вообще кого-нибудь беру на прием, я спрашиваю себя, зачем мне это нужно? Научусь ли я чему-нибудь?».
«Многие писали, что если такой подарок дан, все должно быть бесплатно и я должна всегда помогать. В случае, если я вижу Танеля Падара в молочном отделе магазина Selver, надо будет также попросить напеть куплет. Это ведь подарок, талант — почему бы не поделиться им со мной? Я верю, что вы понимаете, что я пытаюсь донести», — пояснила Керро.
«Жизнь очень проста - мы сами можем прожить ее сложно. Важно работать над собой, а не бегать и платить безумные деньги людям, которые видят и слышат больше», — пишет Мэрилин. «Вы получите помощь, когда будете готовы измениться и внести необходимые изменения. Я надеюсь, что моя вера в человечество будет восстановлена, и тогда я буду готова принять вас вновь».