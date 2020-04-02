Чт, 2.04.2020
Заболевшая коронавирусом эстонская журналистка: не все болеют так легко, как я! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Коронавирус? Нет, не слышали! Блогеры веселятся и катаются на Mercedes по Таллинну

Банда Стар

ФОТО: Instagram

Недавно портал Limon.ee опубликовал провокационный видеоролик эстонских блогеров Банда Стар, который вызвал у зрителей самые разные эмоции.

Ребята продолжают снимать видео, развлекать подписчиков и гонять по улицам Таллина на Mercedes.

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Интервью бандастар : О хейте , кумирах и корона вирусе Смотри на YouTube👇🏽👇🏽👇🏽 https://youtu.be/Gp27dICPtR8 https://youtu.be/Gp27dICPtR8 https://youtu.be/Gp27dICPtR8 В этом не большом видео вы можете увидеть как мы обсуждаем текущие проблемы как в стране так и в целом . Разговор о хейтерах и кумирах, а так же немного поговорили и о нашем творчестве . Всем добра друзья не болейте и не будьте злыми . Мир любит добрых людей . #бандастар #iammafia ⛔⛔⛔⛔⛔⛔

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