Чт, 2.04.2020
Таллиннский гей-клуб собирает пожертвования на оплату аренды СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВОТ ТАКОЙ КАРАНТИН ⟩ Эстонская красавица порадовала фанатов снимком без штанов

Anita Sibul

ФОТО: Instagram

Не всем ведь сидеть дома в пижаме! Особенно когда можно сидеть без пижамы... Так, видимо, и подумала эстонская путешественница и Instagram-блогер Анита Сибул (22), которая поделилась с фанатами пикантным снимком. Смотри фото!

По словам девушки, которая позирует на фото, лежа в ванной, карантин она проводит с пользой. Недавно она записала и опубликовала новое видео для своего канала на Youtube и решила объяснить, почему от нее в последнее время было мало слышно. 

«Во-первых, потому что мне кажется, что появляется множество новостей о коронавирусе каждый день, и я уверена, что каждый из моих подписчиков и так знает, где найти эти новости», - пояснила она.

В качестве еще одной причины Сибул указала, что ее аккаунт в Instagram всегда был позитивным.

Я всегда хотела, чтобы в этом аккаунте демонстрировалось счастье, чтобы он был местом для поддержки, но достаточно реалистичным и немного глупым,

- добавила девушка.

НАВЕРХ