ВОТ ТАКОЙ КАРАНТИН ⟩ Эстонская красавица порадовала фанатов снимком без штанов

Не всем ведь сидеть дома в пижаме! Особенно когда можно сидеть без пижамы... Так, видимо, и подумала эстонская путешественница и Instagram-блогер Анита Сибул (22), которая поделилась с фанатами пикантным снимком. Смотри фото!
Quarantine = time to film = NEW VIDEO ON YOUTUBE TOMORROW! At what time would you like to watch it though? . . . . . . . #quarantineandchill #quarantined #quarantinestories #newvideo #youtuber #makeuptutorial #makeupvideo #lingerie #hotellife #hotelbathroom #lingerielover #socialdistancing #creatingcontent #bblogger #lookoftheday
По словам девушки, которая позирует на фото, лежа в ванной, карантин она проводит с пользой. Недавно она записала и опубликовала новое видео для своего канала на Youtube и решила объяснить, почему от нее в последнее время было мало слышно.
«Во-первых, потому что мне кажется, что появляется множество новостей о коронавирусе каждый день, и я уверена, что каждый из моих подписчиков и так знает, где найти эти новости», - пояснила она.
В качестве еще одной причины Сибул указала, что ее аккаунт в Instagram всегда был позитивным.
Я всегда хотела, чтобы в этом аккаунте демонстрировалось счастье, чтобы он был местом для поддержки, но достаточно реалистичным и немного глупым,
- добавила девушка.