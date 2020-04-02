ВОТ ТАКОЙ КАРАНТИН ⟩ Эстонская красавица порадовала фанатов снимком без штанов

По словам девушки, которая позирует на фото, лежа в ванной, карантин она проводит с пользой. Недавно она записала и опубликовала новое видео для своего канала на Youtube и решила объяснить, почему от нее в последнее время было мало слышно.

«Во-первых, потому что мне кажется, что появляется множество новостей о коронавирусе каждый день, и я уверена, что каждый из моих подписчиков и так знает, где найти эти новости», - пояснила она.

В качестве еще одной причины Сибул указала, что ее аккаунт в Instagram всегда был позитивным.

Я всегда хотела, чтобы в этом аккаунте демонстрировалось счастье, чтобы он был местом для поддержки, но достаточно реалистичным и немного глупым,