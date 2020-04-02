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Анастасия Волочкова показала, как держать себя в форме, не вставая с дивана

MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 7, 2014. Ballet dancer Anastasia Volochkova attends Russian hand-to-hand combat Championships at Krylatskoe Sport Palace. Valery Sharifulin/TASS

ФОТО: Sharifulin Valery/TASS

Звезда продемонстрировала подписчикам упражнения, которые можно выполнять во время самоизоляции, пишет Пятый канал.

Советы для подписчиков по поддержанию физической формы дала Анастасия Волочкова. Балерина по примеру многих звезд шоу-бизнеса показала подписчикам несколько упражнений для поддержания мышц в тонусе, которые можно делать не выходя из дома во время карантина.

Чем могу я еще заниматься дома, кроме как не физическим трудом? Пока Лола (домработница) делает уборку, я занимаюсь полезными делами, 

— сказала сидящая на диване Анастасия.

Не вставая с софы, она покачала на камеру пресс и сделала растяжку в излюбленном шпагате. То же самое она предложила сделать зрителям. При этом фирменному положению тела звезда не без оснований присвоила собственное имя.

Что, разве не сидим дома? Сидим дома — на диване в шпагате Волочковой,

— подытожила балерина.

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