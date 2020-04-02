Анастасия Волочкова показала, как держать себя в форме, не вставая с дивана

Советы для подписчиков по поддержанию физической формы дала Анастасия Волочкова. Балерина по примеру многих звезд шоу-бизнеса показала подписчикам несколько упражнений для поддержания мышц в тонусе, которые можно делать не выходя из дома во время карантина.

Чем могу я еще заниматься дома, кроме как не физическим трудом? Пока Лола (домработница) делает уборку, я занимаюсь полезными делами,

Не вставая с софы, она покачала на камеру пресс и сделала растяжку в излюбленном шпагате. То же самое она предложила сделать зрителям. При этом фирменному положению тела звезда не без оснований присвоила собственное имя.