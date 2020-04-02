Лолита призналась, что в шесть лет стала жертвой сексуальных домогательств

В первом классе будущая артистка отправилась с друзьями в универмаг. Приятели предложили ей украдкой забрать себе что-то с прилавков. «Это было развлечение», — отметила Милявская.

Лолита попыталась украсть из отдела канцелярских товаров резинку. «Сначала взяла, потом положила обратно, думала, стоит ли. Так долго думала, что все мои уже взяли и ушли. Я решила еще раз подумать, облокотилась и положила ладонь под прилавок, почему-то тыльной стороной», — рассказала звезда.

В какой-то момент Милявская почувствовала прикосновение чего-то мягкого и теплого. «Я начала это ощупывать, не понимала, что это. Потом поворачиваюсь, а там стоит дяденька. Он мне положил половой член в руку», — заявила Лолита на YouTube-шоу «А что было дальше?».

Звезда заверила, что была потрясена случившимся. На тот момент девочке было шесть лет. Лолита подчеркнула, что извращенцу не удалось ее испортить. Исполнительница хита «На Титанике» вступила в половой контакт с мужчиной только через 12 лет, достигнув совершеннолетнего возраста.

Yа протяжении всей передачи Милявская вела себя раскрепощенно — звезда заигрывала со всеми ведущими, а Алексея Щербакова и Тамби Масаева усадила к себе на колени. Лолита также ответила на провокационный вопрос о размере мужского достоинства своего бывшего мужа, Александра Цекало. «У вас больше», — разоткровенничалась певица в разговоре с блогерами.