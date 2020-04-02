«Карантиновидение-2020» ⟩ «Полки моей души пусты, и я совсем одна»: солистка Little Big записала гимн коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции затронула все сферы жизни общества по всему миру. Отменили концерты и массовые мероприятия, в том числе и песенный конкурс «Евровидение-2020».

Россию на этом конкурсе должна была представлять Little Big, панк-поп-рейв группа из Санкт-Петербурга. Недавно музыканты анонсировали конкурсный сингл Uno, клип на который на сегодняшний день набрал почти 56 миллионов просмотров на YouTube.

Группа Little Big @sonyatayurskaya/

После отмены конкурса участники Little Big не отчаялись, а наоборот — предложили оригинальный способ поддержки людей, оказавшихся в такой непростой ситуации. Они запустили сонг-контест «Карантиновидение-2020». В конкурсе может поучаствовать любой. Все, что нужно сделать, — придумать песню и снять на нее минутный клип в домашних условиях на свой смартфон, а затем выложить в соцсети с хэштегом «Карантиновидение2020».

Первой участницей стала 28-летняя Соня Таюрская из Little Big. На своей странице в Instagram она опубликовала забавный клип на сингл «Самоизоляция» и продемонстрировала подписчикам эффектные вокальные данные. «Я в четырех стенах заточена, полки моей души пусты, я совсем одна. Одиночества вирус, и я заражена, и я хочу начать все с чистого листа. Вокруг все носят маски, я не доверяю людям. Между нами дистанция, пойми, так лучше будет», — поется в песне.

Кадры из клипа «Самоизоляция»

Сюжет клипа повествует о том, как Таюрская вынуждена сидеть дома и поедать несметное количество чипсов, тортов, мороженого, оливье и другой калорийной еды, смотря при этом видео с фитнес-тренировками. На фоне — полки кухонных шкафов, заполненные пачками с гречкой. В конце видео Соня предстает в белом платье из туалетной бумаги, держа в руках расческу вместо микрофона и с надрывом исполняет припев: «Самоизоляция! Я самоизолированная, изолированная я».