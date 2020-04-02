Переболевший коронавирусом принц Чарльз впервые вышел на связь

Несколько дней назад стало известно, что принц уже вылечился от китайской заразы. Накануне Чарльз решил обратиться к нации и рассказал о своем опыте болезни. По словам принца, сейчас он чувствует себя хорошо. Также Чарльз выразил свою благодарность врачам, которые работают в такой непростой период для всего мира.