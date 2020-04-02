Переболевший коронавирусом принц Чарльз впервые вышел на связь

На прошлой неделе стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусом. Он сразу же изолировался в собственном доме в Шотландии. Болезнь у принца протекала легко, симптомов коронавируса практически не было, так что Чарльз даже продолжал работать удаленно, пишет Экспресс газета.
Несколько дней назад стало известно, что принц уже вылечился от китайской заразы. Накануне Чарльз решил обратиться к нации и рассказал о своем опыте болезни. По словам принца, сейчас он чувствует себя хорошо. Также Чарльз выразил свою благодарность врачам, которые работают в такой непростой период для всего мира.
Пройдя через процесс заражения коронавирусом, к счастью, с относительно легкими симптомами, теперь я нахожусь по ту сторону болезни. Однако продолжаю соблюдать социальную дистанцию и всеобщую изоляцию. Как мы все уже увидели, коронавирус — это странный, пугающий и тревожный опыт, когда невозможно присутствие рядом родных и друзей, а привычный ход жизни нарушен,
— отметил принц.
Пока что Чарльз соблюдает режим самоизоляции и до сих пор не подпускает к себе свою супругу Камиллу, чтобы не подвергать ее здоровье опасности.