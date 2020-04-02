Чт, 2.04.2020
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НЕСИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ⟩ Звезда британского реалити-шоу устроила горячую фотосессию на пляже

Alexandra Cane

ФОТО: Isabel Infantes/PA Wire/PA Images

Прославившаяся съемками в британском реалити-шоу «Остров любви» 28-летняя Александра Кейн решила, что карантин - не повод забывать о нуждах поклонников. 

Недавно в Instagram девушки появилась серия из горячих фото, на которых она позирует хоть и в слитном, но очень откровенном купальнике ярко-синего цвета. 

Фотосессию девушка устроила на райском пляже в окружении пальм и на фоне голубого неба. 

И, даже несмотря на то, что на снимках отчетливо видны следы ретуши, поклонники пришли в настоящий восторг. 

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