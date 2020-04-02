ПАПАРАЦЦИ ⟩ Бен Аффлек и Ана де Армас претендуют на титул главной звездной пары 2020 года

В очередном эпизоде — вновь с собаками, но в практичном дениме — пара кружит вокруг дома Бена на голливудских холмах, куда переехала актриса еще до начала строгого режима самоизоляции. Да и кто будет смотреть на грубые армейские ботинки Аны или свободную синюю рубашку Бена, когда глаза этих двух пылают страстью и привязанностью?