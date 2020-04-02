Чт, 2.04.2020
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ПАПАРАЦЦИ ⟩ Бен Аффлек и Ана де Армас претендуют на титул главной звездной пары 2020 года

Ben Affleck and Ana De Armas

ФОТО: Carlos Maidana/Broadimage/Carlos Maidana/Broadimage

Выходы новой и самой неожиданной голливудской пары — Бена Аффлека (после рехаба) и Аны де Армас (после съемок в бондиане) — стали чем-то вроде романтического сериала или соседского ритуала. За прогулками по уши влюбленных друг в друга звезд можно, как и дома в окно, наблюдать бесконечно, пишет ELLE.

ФОТО: Carlos Maidana/Broadimage/Carlos Maidana/Broadimage

В очередном эпизоде — вновь с собаками, но в практичном дениме — пара кружит вокруг дома Бена на голливудских холмах, куда переехала актриса еще до начала строгого режима самоизоляции. Да и кто будет смотреть на грубые армейские ботинки Аны или свободную синюю рубашку Бена, когда глаза этих двух пылают страстью и привязанностью?

ФОТО: Carlos Maidana/Broadimage/Carlos Maidana/Broadimage

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