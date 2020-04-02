ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Центр лечения позвоночника и суставов принимает только экстренных пациентов!

Уважаемые пациенты! В связи со сложившейся ситуацией также настоятельно рекомендуем отложить визит в наш медицинский центр, если чувствуете недомогание (кашель, насморк, температура и так далее), и незамедлительно связаться с администратором медицинского центра, чтобы мы обязательно предложили вам другое время приема.
Также доводим до вашего сведения, что наши специалисты ведут прием только экстренных пациентов, проведение плановых процедур временно переносится. Мы оказываем помощь только в рамках нашей специализации! Для получения дополнительной информации можно связаться с администрацией по телефону (+372) 675 00 57 или по электронной почте: info@goltsman.ee.
Подробнее на сайте: www.goltsman.ee
Описание основных случаев для получения экстренной помощи: боли в груди, острые боли в спине, головные боли.
Боли в груди
Чаще всего возникновение боли в грудной клетке связывают с наличием заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это верно лишь отчасти. На самом деле боль в грудной области может быть симптомом самых различных заболеваний внутренних органов. При этом важно учитывать характер самой боли: тянущая, режущая, колющая, отдающая вправо, влево.
Боли в груди могут возникать при следующих заболеваниях: язва желудка, воспаление легких, эзофагит, опоясывающий лишай, плеврит, остеохондроз позвоночника, межреберная невралгия, пневмоторакс, эмболия легочной артерии.
Появление боли в груди неизбежно при получении травмы в результате сильного удара. В данном случае оно может быть связано с переломом ребер, потому требует обязательного контроля специалиста. Появление боли в груди не является нормальным состоянием человеческого организма. Часто оно свидетельствует о наличии серьезных заболеваний, самостоятельное лечение которых недопустимо.
Боли в спине
Боль в спине может быть симптомом различных заболеваний и одной из наиболее частых жалоб. А в более старшем возрасте спина без боли — редкость, возрастные нарушения наблюдаются практически у каждого второго человека.
Основными причинами болей в спине могут быть: остеохондроз, грыжи межпозвонкового диска, миофасциальные боли, спондилоартроз, сколиоз и другие деформации позвоночника, радикулопатии, грыжа Шморля, остеопороз, острые нарушения спинального кровообращения.
Головные боли
Эмоциональные факторы у многих играют важную роль в возникновении головной боли, и иногда эти причины могут стать определяющими. Но не единственными. Головная боль очень часто влияет на наше настроение, наши возможности трудиться и отдыхать. Некоторые головные боли могут иметь психогенный характер (то есть вызваны особым эмоциональным состоянием), вызванные в результате сильного стресса, беспокойства, тревоги, гнева или страха. Эти эмоциональные состояния приводят к продолжительному сокращению мышц лица, кожи, плеч, шеи и как следствие вызывают боль.