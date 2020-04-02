ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Центр лечения позвоночника и суставов принимает только экстренных пациентов!

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Описание основных случаев для получения экстренной помощи: боли в груди, острые боли в спине, головные боли.

Боли в груди

Чаще всего возникновение боли в грудной клетке связывают с наличием заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это верно лишь отчасти. На самом деле боль в грудной области может быть симптомом самых различных заболеваний внутренних органов. При этом важно учитывать характер самой боли: тянущая, режущая, колющая, отдающая вправо, влево.

Боли в груди могут возникать при следующих заболеваниях: язва желудка, воспаление легких, эзофагит, опоясывающий лишай, плеврит, остеохондроз позвоночника, межреберная невралгия, пневмоторакс, эмболия легочной артерии.

Появление боли в груди неизбежно при получении травмы в результате сильного удара. В данном случае оно может быть связано с переломом ребер, потому требует обязательного контроля специалиста. Появление боли в груди не является нормальным состоянием человеческого организма. Часто оно свидетельствует о наличии серьезных заболеваний, самостоятельное лечение которых недопустимо.

Боли в спине

Боль в спине может быть симптомом различных заболеваний и одной из наиболее частых жалоб. А в более старшем возрасте спина без боли — редкость, возрастные нарушения наблюдаются практически у каждого второго человека.

Основными причинами болей в спине могут быть: остеохондроз, грыжи межпозвонкового диска, миофасциальные боли, спондилоартроз, сколиоз и другие деформации позвоночника, радикулопатии, грыжа Шморля, остеопороз, острые нарушения спинального кровообращения.

Головные боли