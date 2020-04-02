Чт, 2.04.2020
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Живут в одном доме: Павел Прилучный вернулся к жене и детям

Павел Прилучный с женой

ФОТО: Instagram

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем расставании месяц назад. Но, судя по социальным сетя, супруги живут вместе, пишут Дни.ру.

Введенный в Москве карантин вмешался в планы семьи Прилучных. Месяц назад супруги объявили о своем намерении развестись, но теперь им придется ждать, когда обстановка в стране и мире станет стабильной. Известно, что сейчас Прилучные не смогут расторгнуть брак из-за закрытых ЗАГСов. 

Так или иначе, адвокаты актеров уже готовят документы о разделе имущества. В собственности Прилучных находятся огромная квартира в новостройке, автомобили, банковские счета... Уже точно известно, что Агата оставит себе фамилию супруга, потому что не хочет связаться с лишней бумажной волокитой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как пишет издание "7 дней", еще до введенного в стране карантина, Прилучный находился в Санкт-Петербурге на съемках. Как только работа прервалась из-за пандемии коронавируса, актер предпочел вернуться к жене и детям, чтобы изолироваться вместе.

Кто знает, может через некоторое время актеры и вовсе передумают разводиться и будут выступать за сохранение семьи.

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