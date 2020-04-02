Принц Гарри и Меган Маркл наняли охранников Джоли и Питта за неприличную сумму

Как пишет Daily Mail, Гарри и Меган наняли новую службу безопасности. Известно, что звездная чета выбирала предприятие среди тех, что охраняет знаменитостей в Лос-Анджелесе. За безопасность бывших членов королевской семьи теперь будет отвечать фирма, которую в свое время наняли Брэд Питт и Анджелина Джоли, Мадонна, Николь Кидман и многие другие.

По подсчетам экспертов, охрана обойдется Гарри и Меган недешево. Им придется платить до четырех миллионов фунтов стерлингов в год, ведь нужно, чтобы каждый день рядом с ними были несколько телохранителей. К слову, помочь с расходами может и отец Гарри, принц Чарльз. Он согласился поддерживать супругов, пока они не встали на ноги. Чарльз выделит деньги из своих личных фондов.