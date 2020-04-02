НЕОЖИДАННО! ⟩ Стало известно, с кем встречается Ирина Шейк

Несмотря на то, что после расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера прошло уже достаточно времени, многие поклонники до сих пор не теряют надежд на воссоединение пары. Впрочем, кажется, фанатам стоит все-таки смириться с тем, что Ирина и Брэдли больше не будут вместе... Более того, западные СМИ уже сообщают, что у Шейк новый роман!