НЕОЖИДАННО! ⟩ Стало известно, с кем встречается Ирина Шейк

Пару застукали во время совместной прогулки.
Несмотря на то, что после расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера прошло уже достаточно времени, многие поклонники до сих пор не теряют надежд на воссоединение пары. Впрочем, кажется, фанатам стоит все-таки смириться с тем, что Ирина и Брэдли больше не будут вместе... Более того, западные СМИ уже сообщают, что у Шейк новый роман!
На днях модель застукали во время прогулки с 33-летним Вито Шнабелем - бывшим бойфрендом Хайди Клум. Звезды шли пустынными улицами Нью-Йорка, после чего поднялись в квартиру Вито.
Примечательно, что сами Ирина и Вито слухи о своем романе пока не комментируют, однако за Шнабелем уже закрепилась слава одного из главных серцеедов Голливуда. Помимо Хайди, он встречался с Дакотой Джонсон, Деми Мур, Эмбер Херд, Дашей Жуковой...