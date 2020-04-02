ЧТО ТВОРИТСЯ ⟩ В Италии мужчина зверски убил свою невесту-врача из-за коронавируса

По сообщениям итальянских СМИ, тело 27-летней Лорены Куаранта было обнаружено после звонка ее жениха Антонио Де Паче в полицию. Мужчина признался в том, что убил ее, передает The Sun.

Оба работали в местной больнице в Мессине, Сицилия, и боролись с коронавирусной пандемией: Де Паче был медбратом, а его невеста, которая совсем недавно, лишь в прошлом месяце получила лицензию, была врачом.

Когда полиция прибыла в квартиру, 28-летний Де Паче лежал на полу с перерезанными венами. Ему была вызвана скорая помощь, и их коллеги в больнице Мессины смогли спасти жизнь мужчины.

Позже Де Паче был доставлен в местную прокуратуру Маурицио де Люсия, где он сказал следователям, что убил женщину, потому что решил, что заразился от нее коронавирусом. Во вторник они оба прошли тест на коронавирус, а вчера выяснилось, что у мужчины на самом деле не было вируса, пишет tempostretto.it.

За несколько дней до своей смерти Куаранта поделилась новостями в социальных сетях, рассказав, что в Италии 41 врач умер от коронавируса, потому что у них не было необходимого защитного оборудования.

«Недопустимо! Теперь нам нужно проявить особое чувство ответственности и любви к жизни. Вы должны проявлять уважение к себе, своей семье и своей стране. Вы должны помнить тех, кто посвятил свою жизнь помощи больным,

- написала она в Сети.

Родителям девушки сказали, что похороны должны быть организованы как можно быстрее из-за большого числа смертей. По словам мэра Анны Альбы, ситуация трагическая.

Ее несчастным родителям уже пришлось страдать, и теперь они не могут попрощаться с ней раз и навсегда,

- сказала мэр.

Адвокат семьи Джузеппе Барба заявил, что родители до сих пор шокированы потерей дочери и говорят о ней в настоящем времени.

Возможно, они еще не поняли, что случилось,