КАКАЯ ПАРА! ⟩ Татьяна Тарасова показала архивное фото с мужем

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась архивным фото из семейного альбома с подписчиками в Instagram. Снимок, сделанный в день ее свадьбы с пианистом Владимиром Крайневым, она выложили в день его рождения.

«День рождения Володи. Наше свадебное фото», — подписала кадр Тарасова.

Татьяна Тарасова и Владимир Крайнев прожили в браке более 30 лет. Супруга знаменитого тренера не стало в 2011 году. Он умер от аневризмы легочной артерии после продолжительной болезни, а его жена трудно переживала уход любимого человека.

Instagram @t.a.tarasova