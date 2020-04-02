ЕМУ БЫЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ 50 ⟩ Лауреат «Грэмми» и «Эмми» умер от коронавируса в Нью-Йорке

Американский композитор, обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет, сообщило издание Variety, пишет Topnews.
По данным СМИ, Шлезингер больше недели находился в одной из больниц на севере штата Нью-Йорк и скончался в среду утром.
Помимо трех премий «Эмми», Шлезингер являлся обладателем музыкальной премии «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». В 1997 году он стал номинантом «Оскара» и «Золотого глобуса» за главную композицию для фильма «То, что ты делаешь!».
Кроме того, музыкант был основателем американской рок-группы Fountains Of Wayne и коллектива Ivy.