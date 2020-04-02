Чт, 2.04.2020
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ЕМУ БЫЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ 50 ⟩ Лауреат «Грэмми» и «Эмми» умер от коронавируса в Нью-Йорке

Адам Шлезингер

ФОТО: SCOTT GRIES/AFP

Американский композитор, обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет, сообщило издание Variety, пишет Topnews.

По данным СМИ, Шлезингер больше недели находился в одной из больниц на севере штата Нью-Йорк и скончался в среду утром.

Помимо трех премий «Эмми», Шлезингер являлся обладателем музыкальной премии «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». В 1997 году он стал номинантом «Оскара» и «Золотого глобуса» за главную композицию для фильма «То, что ты делаешь!».

Кроме того, музыкант был основателем американской рок-группы Fountains Of Wayne и коллектива Ivy.
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