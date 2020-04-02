ВИДЕО ⟩ «Природа отдыхает»: пользователи со всего мира показали опустевшие из-за карантина города

В последние недели весь мир буквально затаил дыхание на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Кто-то не скрывает, что COVID-19 в буквальном смысле наводит страх и ужас, другие же отмечают, что в режиме самоизоляции есть и плюсы, пишет Пятый канал.
Так, например, люди, которые сутками работали и приходили домой лишь за полночь, сегодня могут расслабиться и насладиться общением с близкими и дорогими людьми. Также у многих появилось время заняться собой и научиться чему-то новому.
Но главное — другое. Жители со всего земного шара объединились ради общей цели: остановить распространение инфекции, которая уже унесла жизни сотни человек. Ради общего блага граждане разных государств не пренебрегают советами посидеть дома и не выходить на улицу без острой необходимости.
Кроме того, пользователи сети из разных стран мира организовали масштабный флешмоб, цель которого показать, как выглядят опустевшие из-за карантина города. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, музеи и магазины, а центры мирового туризма выглядят так, будто их покинуло даже собственное население. Однако стоит понимать, что это — большой шаг на пути к победе над COVID-19.
«Природа отдыхает от людей! Так даже лучше!»; «Наконец, Земля придет в себя после того, что натворили люди»; «Из-за карантина все опустело… Но, кажется, даже воздух сейчас стал намного чище»; «Настало время задуматься о будущем и изменить себя», — написали в комментариях под видео пользователи Сети.