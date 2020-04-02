ВИДЕО ⟩ «Природа отдыхает»: пользователи со всего мира показали опустевшие из-за карантина города

Так, например, люди, которые сутками работали и приходили домой лишь за полночь, сегодня могут расслабиться и насладиться общением с близкими и дорогими людьми. Также у многих появилось время заняться собой и научиться чему-то новому.

Но главное — другое. Жители со всего земного шара объединились ради общей цели: остановить распространение инфекции, которая уже унесла жизни сотни человек. Ради общего блага граждане разных государств не пренебрегают советами посидеть дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

Кроме того, пользователи сети из разных стран мира организовали масштабный флешмоб, цель которого показать, как выглядят опустевшие из-за карантина города. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, музеи и магазины, а центры мирового туризма выглядят так, будто их покинуло даже собственное население. Однако стоит понимать, что это — большой шаг на пути к победе над COVID-19.