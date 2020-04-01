Тамара Глоба предупреждает: «1 апреля опасный день. За шутки последует наказание»

«Дорогие мои! Вот и закончился Март, первый месяц весны. Через 2-3 дня выйдет мой прогноз на Апрель. А пока о ближайших днях. 1 апреля — День смеха, учрежденный Петром I, повелевшим в этот день шутить и веселиться под страхом наказания! Несмотря на это, 1 апреля — день негативных влияний. Будьте внимательны, берегите себя и близких, не впадайте в панику и не рвитесь все поменять в ближайшие 2 дня.

Поэтому 1, 2, 3 апреля внимание ко всему происходящему, здоровью своему и близких; избегайте толпы, думайте о будущем, а главное — держите голову в руках и не дайте пустить корни безумию, которое с конца марта и в апреле вступит в борьбу с разумом и справедливостью. Не ссорьтесь. Берегите семью и детей. А 1 апреля — все-таки стоит пошутить без вреда для окружающих, и мы это сделаем», — обращается Тамара Глоба.