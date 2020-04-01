ХОЧЕШЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? ⟩ В пятницу в Таллинне снимают грандиозную вечеринку!

«Друзья! В эту пятницу (3.04) в 16:00 в центре города (Таллин) съёмки клипа на мою новую песню!! НУЖНА МАССОВКА! Молодые люди и девушки красивой внешности. Дресс-код: вечерняя одежда. Кто устал от карантина и хочет развеяться, это прям для вас! Ничего сложного делать не нужно - просто общаться, выпивать, танцевать. Снимаем светскую вечеринку. На бэк-стэйдже работают стилисты. Снимает известный в Эстонии режиссер. За подробностями пишите в личку!» - обратилась Александра ко всем, кто горит желанием поучаствовать в съемке.