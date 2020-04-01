ДОМА НА КАРАНТИНЕ ⟩ Фотограф объездил весь Таллинн, и на свет появился этот фотопроект

На прошлых выходных фотограф Илья Матусихис отправился фотографировать людей, изолировавшихся дома в связи с чрезвычайным положением. Для этого мужчине пришлось проколесил уйму километров.

«Идея пришла мне в голову на прошлых выходных , когда я фотографировал людей, собравшихся на Штромке», — сказал Elu24 Илья Матусихис, автор фотопроекта «Умей быть дома».

Матусихис добавил, что для него такое поведение представляется нарушением его собственного здоровья и здоровья других людей.

«Подумал, чтобы делал я. Я думаю, что можно дышать свежим воздухом и гулять так, чтобы не выходить из дома, а подойди к окну или выйти на балкон», — сказал Матусихис.

Люди были рады позировать для фотографа. ФОТО: Ilja Matusihis

Оттуда у фотографа возникла идея связаться с людьми через социальные сети и выяснить, будет ли кому-нибудь интересно, если он придет и сфотографирует людей в окне или на балконе.

По словам фотографа люди, позирующие для него, не жаловались, что им скучно дома. ФОТО: Ilja Matusihis

«Тогда я связался с желающими, составил маршрут и расписание, оговорился о подходящем времени со всеми. Я начал снимать в субботу в 8.40 и закончил в 15.40 », — рассказал Матусихис.

Утром первая семья ждала его в Ласнамяэ. Оттуда Матусихис отправился в центр города, откуда поехал в Пельгуранд. В течение дня он также фотографировал в районе Кристиийне. «За день я проехал весь Таллинн, в сумме получилось около 90 километров», — сказал Матусихис.

Ильи Матусихиса также запечатлил семьи, где несколько поколений живут вместе. ФОТО: Ilja Matusihis

К вечеру того же дня он также отправил фотографии участникам проекта и опубликовал их в Facebook.

Одна из женщин решила совместить приятное с полезным и позаботилась о растениях, украшающих ее балкон. ФОТО: Ilja Matusihis

«Следуйте хорошему примеру и оставайтесь дома».

Были и те, кто фотографировались в одиночку. ФОТО: Ilja Matusihis

Семьи также не упустили возможности сфотографироваться со своми домашними животными. ФОТО: Ilja Matusihis

По словам фотографа, вы можете быть на свежем воздухе, не выходя из дома. Например как эта пара, позирующая у окна, которая воспользовалась возможностью, чтобы запечатлеть себя на карантине. ФОТО: Ilja Matusihis

Люди были рады показать фотографу, чем они сейчас занимаются дома. Например, женщина позировала фотографу во время тренировки. ФОТО: Ilja Matusihis

Некоторые пришли позировать на балкон со своими домашними животными и дружелюбно помахали фотографу. ФОТО: Ilja Matusihis