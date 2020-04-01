1 апреля 2020, 18:50
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ДОМА НА КАРАНТИНЕ ⟩ Фотограф объездил весь Таллинн, и на свет появился этот фотопроект
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На прошлых выходных фотограф Илья Матусихис отправился фотографировать людей, изолировавшихся дома в связи с чрезвычайным положением. Для этого мужчине пришлось проколесил уйму километров.
«Идея пришла мне в голову на прошлых выходных , когда я фотографировал людей, собравшихся на Штромке», — сказал Elu24 Илья Матусихис, автор фотопроекта «Умей быть дома».
Матусихис добавил, что для него такое поведение представляется нарушением его собственного здоровья и здоровья других людей.
«Подумал, чтобы делал я. Я думаю, что можно дышать свежим воздухом и гулять так, чтобы не выходить из дома, а подойди к окну или выйти на балкон», — сказал Матусихис.
Оттуда у фотографа возникла идея связаться с людьми через социальные сети и выяснить, будет ли кому-нибудь интересно, если он придет и сфотографирует людей в окне или на балконе.
«Тогда я связался с желающими, составил маршрут и расписание, оговорился о подходящем времени со всеми. Я начал снимать в субботу в 8.40 и закончил в 15.40 », — рассказал Матусихис.
Утром первая семья ждала его в Ласнамяэ. Оттуда Матусихис отправился в центр города, откуда поехал в Пельгуранд. В течение дня он также фотографировал в районе Кристиийне. «За день я проехал весь Таллинн, в сумме получилось около 90 километров», — сказал Матусихис.
К вечеру того же дня он также отправил фотографии участникам проекта и опубликовал их в Facebook.
«Следуйте хорошему примеру и оставайтесь дома».
Больше фотографий людей, вовлеченных в проект можно посмотреть здесь.