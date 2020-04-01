ВИДЕО ⟩ Сексуальная эстонская модель выпустила с ТёмаДой хит-бомбу!

По истории, герой Артема по уши влюбляется в красотку и не стесняется красноречивых признаний в своих чувствах, которые со слов исполнителя, переворачивают весь его привычный жизненный уклад с ног на голову.

«Недавно Дима был проездом в Питере из солнечного Вьетнама, откуда привез с собой беззаботный летный припев. Я сразу понял, что это отличная прививка от затянувшейся зимней хандры, и куплеты родились сами собой», – поделился впечатлениями от процесса создания песни Артем.

Диана Хапрова, Тёмада и The Lightman ФОТО: Диана Хапрова

Остается надеяться, что и весна в свою очередь теперь не заставит себя долго ждать. А тем временем, настроиться на позитивный лад нам поможет композиция Тёмада feat. The Lightman – «Потолок», уже доступная на всех популярных музыкальных площадках страны.

В лирик видео снялась эстонская фотомодель и певица Диана Хапрова, которая безусловна добавила жары этому проекту. Сама Диана сообщила, что получила массу позитивных эмоций и адреналина от съемок.