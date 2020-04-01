ОНИ ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ ⟩ Вы только посмотрите, что делают жители Маарду во время эпидемии коронавируса

Когда наступают сложные времена – семья объединяется. Не только жители города Маарду, но люди всей Эстонии объединились, заботятся и помогают друг другу. Друзья, берегите себя и семью - оставайтесь дома! Позвоните родителям, напишите старым друзьям, найдите для каждого доброе слово. Крепко обнимите своих близких и родных. Поверьте сами и помогите другим поверить, что ВМЕСТЕ мы справимся с любой бедой. Все будет хорошо! #cлюбовьюизМаарду #всебудетхорошо