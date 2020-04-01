Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей

После возвращения из Америки поведение Джигана никак не изменилось — вместо самоизоляции рэпер устраивает шумные вечеринки, выкладывает в Сеть странные видео, а также пугает обращением с собственными детьми. Музыкант шокировал общественность, разместив ролик, где при помощи острого ножа «посвящает в рыцари» маленьких дочерей. Оксана Самойлова долго прощала мужа, пыталась ему всячески помочь, но в какой-то момент терпение женщины лопнуло. Вчера бизнесвумен объявила, что подает на развод спустя 10 лет супружеской жизни.

Оксана Самойлова и Джиган ФОТО: Скриншот с Instagram

И, похоже, она намерена ограничить рэпера в общении с детьми, если тот не пересмотрит свое поведение. Правда, вряд ли Оксане удастся сделать это в ближайшее время, ведь почти все судебные участки на время карантина закрыты. «СтарХит» поинтересовался у звездного адвоката Сергея Жорина, который ведет немало громких бракоразводных процессов, как Самойлова и Джиган могут поделить имущество и общих наследников.

В данной истории очевидно, что при разводе суд оставит дочерей и сына с мамой, - комментирует «СтарХиту» Жорин. — Алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана — это максимально возможный процент в данном случае. Либо может быть фиксированная сумма, если доход у отца семейства нерегулярный.

По некоторым данным за 2019 год рэпер заработал порядка 50 миллионов рублей (почти 600 тысяч евро) — его доход складывается в основном из концертной деятельности (выступление артиста стоит порядка миллиона рублей) и рекламы. Правда, в 2020-м со всем этим у Джигана пока явно не задалось.

Что касается общего имущества, то в первую очередь — это дом стоимостью 140 миллионов рублей (более 1,5 миллиона евро) в элитном подмосковном поселке. По некоторым данным, он уже выставлен на продажу. Также Джиган тремя автомобилями класса люкс: Bentley Continental, Rolls-Royce Wraith и Mercedes AMG G63. Общая стоимость машин составляет больше 30 миллионов рублей (почти 350 тысяч евро). Жена артиста зарабатывает рекламой в Instagram, а также владеет интернет-магазином одежды, спортивным онлайн-проектом и сервисом по подбору нянь. В прошлом году Самойлова также стала совладелицей косметологической клиники в столице.

Нажитое имущество делится между супругами пополам, — продолжает Жорин. — Но в законе указано, что суд вправе отступать от принципа равенства с учетом интересов детей. То есть Оксана теоретически может добиться получения большей доли. Но для начала необходимо определить общий объем совместно нажитого имущества — денежных средств на счетах, акций, недвижимости, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности — и оценить.

Может случиться и такое, что рэпер добровольно захочет оставить большую часть всего этого матери своих детей. Для этого нужно будет подписать досудебное соглашение о разделе имущества. И хорошо бы Джигану делать это «в адеквате», иначе бумаги не возымеют юридической силы. Поэтому Жорин призывает не применять крайних мер к артисту.