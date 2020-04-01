Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей

Страсти в семье Джигана и Оксаны Самойловой кипят больше месяца — рэпера как будто подменили после того, как у него родился сын. Музыкант ведет себя неадекватно, употребляет запрещенные вещества и даже успел побывать в рехабе в Америке. Все это привело к тому, что Оксана решила с ним развестись. «СтарХит» выяснил, как супруги поделят имущество и детей.
После возвращения из Америки поведение Джигана никак не изменилось — вместо самоизоляции рэпер устраивает шумные вечеринки, выкладывает в Сеть странные видео, а также пугает обращением с собственными детьми. Музыкант шокировал общественность, разместив ролик, где при помощи острого ножа «посвящает в рыцари» маленьких дочерей. Оксана Самойлова долго прощала мужа, пыталась ему всячески помочь, но в какой-то момент терпение женщины лопнуло. Вчера бизнесвумен объявила, что подает на развод спустя 10 лет супружеской жизни.
И, похоже, она намерена ограничить рэпера в общении с детьми, если тот не пересмотрит свое поведение. Правда, вряд ли Оксане удастся сделать это в ближайшее время, ведь почти все судебные участки на время карантина закрыты. «СтарХит» поинтересовался у звездного адвоката Сергея Жорина, который ведет немало громких бракоразводных процессов, как Самойлова и Джиган могут поделить имущество и общих наследников.
В данной истории очевидно, что при разводе суд оставит дочерей и сына с мамой, - комментирует «СтарХиту» Жорин. — Алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана — это максимально возможный процент в данном случае. Либо может быть фиксированная сумма, если доход у отца семейства нерегулярный.
По некоторым данным за 2019 год рэпер заработал порядка 50 миллионов рублей (почти 600 тысяч евро) — его доход складывается в основном из концертной деятельности (выступление артиста стоит порядка миллиона рублей) и рекламы. Правда, в 2020-м со всем этим у Джигана пока явно не задалось.
Что касается общего имущества, то в первую очередь — это дом стоимостью 140 миллионов рублей (более 1,5 миллиона евро) в элитном подмосковном поселке. По некоторым данным, он уже выставлен на продажу. Также Джиган тремя автомобилями класса люкс: Bentley Continental, Rolls-Royce Wraith и Mercedes AMG G63. Общая стоимость машин составляет больше 30 миллионов рублей (почти 350 тысяч евро). Жена артиста зарабатывает рекламой в Instagram, а также владеет интернет-магазином одежды, спортивным онлайн-проектом и сервисом по подбору нянь. В прошлом году Самойлова также стала совладелицей косметологической клиники в столице.
Нажитое имущество делится между супругами пополам, — продолжает Жорин. — Но в законе указано, что суд вправе отступать от принципа равенства с учетом интересов детей. То есть Оксана теоретически может добиться получения большей доли. Но для начала необходимо определить общий объем совместно нажитого имущества — денежных средств на счетах, акций, недвижимости, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности — и оценить.
Может случиться и такое, что рэпер добровольно захочет оставить большую часть всего этого матери своих детей. Для этого нужно будет подписать досудебное соглашение о разделе имущества. И хорошо бы Джигану делать это «в адеквате», иначе бумаги не возымеют юридической силы. Поэтому Жорин призывает не применять крайних мер к артисту.
Считаю, что не нужно вообще перегружать ситуацию ненужными инициативами — типа лишения родительских прав, признания невменяемым, — считает адвокат. — Во-первых, возникает вопрос, зачем? Если в данный период времени у Джигана есть психологические сложности, это не означает, что он с ними не справится. Когда речь заходит о публичных людях, общество часто торопится закатать их в асфальт. Если он представляет опасность, то тогда можно ограничивать в общении с детьми. Но к каждому шагу необходимо относиться осторожно.