Принц Гарри и Меган Маркл купили усадьбу в Эстонии

Международный брокер по недвижимости Tartan Estates объявил 1 апреля, что Гарри и Меган обзавелись недвижимостью в Эстонии, купив поместье Янеда в уезде Ляэне-Вирумаа. Сумма сделки не разглашается, как часто собираются супруги бывать зедсь и кто будет оформлять интерьер поместья - пока держится в секрете. Также не разглашается, на какие деньги сделана покупка: на личные сбережения принца Гарри, или же покупателем выступило герцогство Корнуолл, частное владение принца Чарльза.