ВИДЕО ⟩ Британец замаскировался под куст, чтобы выйти на улицу во время карантина

Коронавирус меняет не только облик городов, улицы которых пустеют из-за режима самоизоляции граждан, но и внешний вид самих горожан. Некоторые из них готовы слиться с окружающей средой, чтобы нарушать условия карантина. Николас Мюррей и Мэдлин Мэй-Дэвис из города Стивенидж в Великобритании поделились в сети записями необычного поведения своего соседа, который замаскировался под куст, чтобы пройти по улице инкогнито, пишет Сплетник.