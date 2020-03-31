Фотограф Михкель Лейс по примеру со своего литовского коллеги взял фотоаппарат и дрон и сфотографировал около 30 эстонских семей, чтобы посмотреть, как они проводят время дома во время чрезвычайной ситуации.
«Несколько недель назад я размышлял в своем блоге о том, как возможно фотографировать во время вспышки вируса и почему это было подходящее время для этого», — сказал Михкель Лейс Elu24. Через неделю после публикации этого поста, организация движения в стране изменилась, что, по словам Лейса, еще больше помешало работе фотографов.
«Однажды я увидел фотографии людей на карантине, автором которых был литовский фотограф Адас, и подумал, что если люди не могут прийти ко мне, то сам пойду к ним. К тому моменту я соблюдал карантин уже несколько недель и будто жил в своем собственном пузыре», — пояснил Лейс.
По словам фотографа, он часто задавался вопросом, что люди делают в такое трудное время и как они справляются в условиях карантина. «Этот проект дал мне возможность получить ответы на мои вопросы, и я надеюсь, что эта история даст людям мотивацию оставаться дома и сохранять чувство юмора в беспокойной обстановке вокруг нас», — добавил Лейс.
Этот проект стал для фотографа быстрым — в пятницу у него появилась идея сделать это, и он попросил подписчиков его страницы в Instagram и Facebook принять участие.
«В тот же вечер я расписал график съемок и начал свой тур на следующий день в 10.15. К вечеру воскресенья все желающие семьи были благополучно сфотографированы, следуя принципу социальной дистанции. К понедельнику я собрал рассказы людей, отредактировал фотографии и составил публикацию или четырехдневный проект», — рассказывает Лейс.
По словам фотографа, самой большой проблемой была, вероятно, прохладная погода. Хотя в субботу было еще по-весеннему тепло, то в воскресенье Лейс начала фотографировать при температуре 1,5 градуса. «Я очень доволен результатом, учитывая, насколько коротким был промежток времени для подготовки. Все, кому подходили числа и они захотели принять участие, были сфотографированы», — сказал Лейс.
Всего в проекте приняли участие около 30 семей. «Я очень благодарен, что так много замечательных семей были вовлечены в проект, и я рад, что погода порадовала отсутствием осадков», — сказал Лейс.
Ознакомиться со всеми фотографиями и историями семей можно в фотоблоге Михкеля Лейса.