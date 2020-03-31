Фотограф Михкель Лейс по примеру со своего литовского коллеги взял фотоаппарат и дрон и сфотографировал около 30 эстонских семей, чтобы посмотреть, как они проводят время дома во время чрезвычайной ситуации.

«Несколько недель назад я размышлял в своем блоге о том, как возможно фотографировать во время вспышки вируса и почему это было подходящее время для этого», — сказал Михкель Лейс Elu24. Через неделю после публикации этого поста, организация движения в стране изменилась, что, по словам Лейса, еще больше помешало работе фотографов.

«Однажды я увидел фотографии людей на карантине, автором которых был литовский фотограф Адас, и подумал, что если люди не могут прийти ко мне, то сам пойду к ним. К тому моменту я соблюдал карантин уже несколько недель и будто жил в своем собственном пузыре», — пояснил Лейс.

Юлане, Сиим и их две дочери также предстали перед камерой фотографа. К моменту съемки семья находилась между четырьмя стенами уже 17 дней. Так как дочери не посещали детский сад, то они нашли для себя неожиданное развлечение. Например, дети изрисовали стены спреем из облепихи, пробрались в ванную комнату и залили пол и стены водой. До сих пор в доме, где нет телевизора, у детей было очень ограниченное экранное время, но теперь родители говорят, что это единственный способ на секунду перевести дух. ФОТО: Mihkel Leis

По словам фотографа, он часто задавался вопросом, что люди делают в такое трудное время и как они справляются в условиях карантина. «Этот проект дал мне возможность получить ответы на мои вопросы, и я надеюсь, что эта история даст людям мотивацию оставаться дома и сохранять чувство юмора в беспокойной обстановке вокруг нас», — добавил Лейс.

Катерина, Маймикон и Кеекс. Екатерина больше всего испугалась, когда было введено чрезвычайное положение, а ее муж в это время находился в командировке в Москве. Последние несколько недель беременности Катерины были также отягощены тем, что когда муж наконец добралась до дома, ему пришлось провести две недели в карантине. Еще одним разочарованием стало то, что Маймикон не сможет присутствовать при рождении ребенка. ФОТО: Mihkel Leis

Этот проект стал для фотографа быстрым — в пятницу у него появилась идея сделать это, и он попросил подписчиков его страницы в Instagram и Facebook принять участие.

«В тот же вечер я расписал график съемок и начал свой тур на следующий день в 10.15. К вечеру воскресенья все желающие семьи были благополучно сфотографированы, следуя принципу социальной дистанции. К понедельнику я собрал рассказы людей, отредактировал фотографии и составил публикацию или четырехдневный проект», — рассказывает Лейс.

Вероника пропустила несколько коротких поездок из-за чрезвычайной ситуации, а также не смогла навестить свою 94-летнюю бабушку. Но в случае Арабеллы, карантин повлиял на всю ее жизнь. Она перешла на домашнее обучение и потеряла свою работу в сфере развлечений. Для Арабеллы самое удивительное в карантине стало то, что если раньше она с нетерпением ждала, чтобы наконец отдохнуть дома, то теперь наоборот, она хочет снова работать. ФОТО: Mihkel Leis

По словам фотографа, самой большой проблемой была, вероятно, прохладная погода. Хотя в субботу было еще по-весеннему тепло, то в воскресенье Лейс начала фотографировать при температуре 1,5 градуса. «Я очень доволен результатом, учитывая, насколько коротким был промежток времени для подготовки. Все, кому подходили числа и они захотели принять участие, были сфотографированы», — сказал Лейс.

Елена и Том вместе с сыном рассказали, что они сожалеют, что им итак трудно встречаться с друзьями зимой, потому что все время темно и кто-то всегда болеет, а теперь, когда настала весна, им хочется пригласить друзей к себе в гости еще больше. Семья рассказала, что они наслаждаются парой часов дополнительного времени, которое они могли потратить на поездку до работы или детского сада. В последнее время утром также стало спокойнее, и после работы в домашнем офисе они направляются прямо в свой сад. Благодаря свободному времени, они собрали игровой дом для своего сына. ФОТО: Mihkel Leis

Всего в проекте приняли участие около 30 семей. «Я очень благодарен, что так много замечательных семей были вовлечены в проект, и я рад, что погода порадовала отсутствием осадков», — сказал Лейс.

По словам Кретель, участвствующей в проекте, ее повседневная жизнь сильно изменилась из-за чрезвычайной ситуации. Например, на неопределенное время перенесены съемки фильма для дипломной работы, фотосессии семей и событий, тренировки на роликовых коньках и выступления в Эстонии и за рубежом. По словам девушки, самым большим изменением, безусловно, является то, что она должна быть на самоизоляции без своего партнера, который находится на службе в эстонской армии. ФОТО: Mihkel Leis

Карантин абсолютно обязателен для Кинне и Тыниса. По словам Кинне, они вернулась в Эстонию из Гватемалы. На границе в Риге были подписаны необходимые бумаги, чтобы оба сидели две недели в полном карантине. На следующий день супругам позвонили из полиции для проверки. Одним из самых больших отличий для них является то, что они теперь занимаются спортом ночью. Прогулки и катание на роликах начинается примерно в 23.30, потому что к тому времени улицы пусты. Этой весной самая большая общая цель пары - марафон по гребле на байдарках Выханду, который также перенесен на сентябрь. ФОТО: Mihkel Leis

Катрин с семьей. ФОТО: Mihkel Leis

Ева-Лийса и Илья. ФОТО: Mihkel Leis

Кристин с супругом Робертом и дочерью Роози. ФОТО: Mihkel Leis

Инка с семьей. ФОТО: Mihkel Leis