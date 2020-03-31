Любимая еда Кейт Миддлтон: какие блюда предпочитает герцогиня Кембриджская

Острый карри

Карри находится в списке любимых блюд Кейт Миддлтон. Во время визита в Канаду в 2016 году Кейт призналась, что является большой поклонницей ароматного блюда и часто готовит его на собственной кухне. Когда дело доходит до количества специй в карри, сама герцогиня Кембриджская не раз признавала, что она является поклонницей острой пищи.

Суши

Принц Уильям рассказал, что он и его жена являются большими поклонниками суши. Во время визита в японский ресторан в Лондоне герцог встретился с шеф-поваром и сказал:

Мы с женой любим суши. Возможно, нам придется приехать сюда на обед, когда никого не будет.

Признание внука королевы опровергает миф о том, что членам королевской семьи запрещено есть морепродукты, и показывает, что им с женой нравится экспериментировать с различными продуктами со всего мира.

Ягненок

На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон гостям подавали ягненка. Но это не первый раз, когда монаршая пара выбирала этот вид мяса. На кулинарном фестивале в 2016 году супруги направились к стенду шеф-повара Викрама Виджа, где попробовали маринованного ягненка с паприкой в сливочном карри из пажитника, который им очень понравился.

Чатни по рецепту бабушки герцогини

Кэтрин не раз рассказывала о чатни по рецепту ее бабушки, которое часто готовит для своей семьи. Интересно, что супруга британского принца подала это блюдо на стол во время первого Рождества в Сандрингеме с родными принца Уильяма, стараясь угодить королеве.

Попкорн

Во время королевского тура по Канаде и США в 2014 году раскрылась любовь Кейт Миддлтон к попкорну. Вместе с принцем Уильямом она посетила баскетбольный матч и с удовольствием лакомилась воздушной кукурузой.

Вегетарианские блюда