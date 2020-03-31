Любимая еда Кейт Миддлтон: какие блюда предпочитает герцогиня Кембриджская

Будь то дегустация местных блюд во время официальных встреч или знакомство с мировой кухней в королевском туре, герцогиня Кембриджская не раз давала поклонникам представление о своих кулинарных предпочтениях. Хотя Кейт Миддлтон редко рассказывает о ежедневном меню, есть шесть блюд, которые можно назвать ее любимыми. О них и расскажет Joinfo.ua.
Острый карри
Карри находится в списке любимых блюд Кейт Миддлтон. Во время визита в Канаду в 2016 году Кейт призналась, что является большой поклонницей ароматного блюда и часто готовит его на собственной кухне. Когда дело доходит до количества специй в карри, сама герцогиня Кембриджская не раз признавала, что она является поклонницей острой пищи.
Суши
Принц Уильям рассказал, что он и его жена являются большими поклонниками суши. Во время визита в японский ресторан в Лондоне герцог встретился с шеф-поваром и сказал:
Мы с женой любим суши. Возможно, нам придется приехать сюда на обед, когда никого не будет.
Признание внука королевы опровергает миф о том, что членам королевской семьи запрещено есть морепродукты, и показывает, что им с женой нравится экспериментировать с различными продуктами со всего мира.
Ягненок
На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон гостям подавали ягненка. Но это не первый раз, когда монаршая пара выбирала этот вид мяса. На кулинарном фестивале в 2016 году супруги направились к стенду шеф-повара Викрама Виджа, где попробовали маринованного ягненка с паприкой в сливочном карри из пажитника, который им очень понравился.
Чатни по рецепту бабушки герцогини
Кэтрин не раз рассказывала о чатни по рецепту ее бабушки, которое часто готовит для своей семьи. Интересно, что супруга британского принца подала это блюдо на стол во время первого Рождества в Сандрингеме с родными принца Уильяма, стараясь угодить королеве.
Попкорн
Во время королевского тура по Канаде и США в 2014 году раскрылась любовь Кейт Миддлтон к попкорну. Вместе с принцем Уильямом она посетила баскетбольный матч и с удовольствием лакомилась воздушной кукурузой.
Вегетарианские блюда
Во время визита в Индию вместе с супругом герцогиня Кембриджская предпочитала блюда без мяса. Шеф-повару, который готовил для монаршей семьи, даже дали указание не использовать мясные продукты при приготовлении.