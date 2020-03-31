Вт, 31.03.2020
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«Когда ты хочешь быть той собакой»: Полуголая Ратаковски снялась в обнимку с псом

Эмили Ратаковски

ФОТО: Evan Agostini / AP

Самоизоляция Эмили Ратаковски проходит в компании ее мужа — актера Себастьяна Беар-МакКларда и любимого пса. На очередном фото для Instagram модель лежит на полу в обнимку с домашним питомцем в синем халате нараспашку, пишет Пятый канал.

Тщательно продуманная небрежность в одежде позволяет рассмотреть, что на модели из нижнего белья только черные с золотистыми вставками трусики. Не изменяя себе, звезда демонстрирует завидную фигуру в эффектной позе.

Собака Ратаковски тоже знает толк в позировании. По примеру хозяйки она смотрит в камеру. 

Он так устал от объятий,

— подписала милое фото модель.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Столь тесное общение пса с красавицей вызвало зависть у мужской половины ее поклонников.

«Пес не устал. Он в порядке, поверь мне»;

«Счастливейшее животное!»

«На его месте должен быть я!»

«Когда ты хочешь быть той собакой», — прокомментировали фолловеры.

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