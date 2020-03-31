«Когда ты хочешь быть той собакой»: Полуголая Ратаковски снялась в обнимку с псом

Тщательно продуманная небрежность в одежде позволяет рассмотреть, что на модели из нижнего белья только черные с золотистыми вставками трусики. Не изменяя себе, звезда демонстрирует завидную фигуру в эффектной позе.

Собака Ратаковски тоже знает толк в позировании. По примеру хозяйки она смотрит в камеру.

Он так устал от объятий,

— подписала милое фото модель.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Столь тесное общение пса с красавицей вызвало зависть у мужской половины ее поклонников.

«Пес не устал. Он в порядке, поверь мне»;

«Счастливейшее животное!»

«На его месте должен быть я!»