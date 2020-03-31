«Когда ты хочешь быть той собакой»: Полуголая Ратаковски снялась в обнимку с псом

Самоизоляция Эмили Ратаковски проходит в компании ее мужа — актера Себастьяна Беар-МакКларда и любимого пса. На очередном фото для Instagram модель лежит на полу в обнимку с домашним питомцем в синем халате нараспашку, пишет Пятый канал.
Тщательно продуманная небрежность в одежде позволяет рассмотреть, что на модели из нижнего белья только черные с золотистыми вставками трусики. Не изменяя себе, звезда демонстрирует завидную фигуру в эффектной позе.
Собака Ратаковски тоже знает толк в позировании. По примеру хозяйки она смотрит в камеру.
Он так устал от объятий,
— подписала милое фото модель.
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Столь тесное общение пса с красавицей вызвало зависть у мужской половины ее поклонников.
«Пес не устал. Он в порядке, поверь мне»;
«Счастливейшее животное!»
«На его месте должен быть я!»
«Когда ты хочешь быть той собакой», — прокомментировали фолловеры.