ТОП-5 ⟩ Привычки, из-за которых вы рискуете подхватить вирус

1. Вспомните о гигиене

Всемирная организация здравоохранения неустанно напоминает нам о необходимости мыть руки и обрабатывать их антибактериальными средствами. Эта рекомендация ставится на первое место в списке мер профилактики коронавируса. Но многие люди не относятся серьезно к данному совету: не моют руки ни после улицы, ни после посещения туалета, да еще и трогают грязными руками лицо.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, и, если инфекция попадет на ваши слизистые, риск заражения вырастает: например, вы нажали на кнопку лифта, а затем потерли глаза или поковырялись в носу. Лучше всегда иметь при себе антисептик или хотя бы влажные антибактериальные салфетки, чтобы обрабатывать руки.

И не забывайте дезинфицировать свой смартфон. Вы трогаете его постоянно: в квартире, лифте, магазине, транспорте. На гаджете скапливаются тысячи вредных микробов, поэтому даже вымытые руки не спасут телефонозависимых от заболевания, если правильно не обрабатывать устройства.

2. Не грызите себя

Дурацкая привычка грызть ногти и заусенцы может привести к печальным последствиям. Вирус может оседать на поверхностях и жить на них в течение 3 дней. Поэтому, если вы трогали дверные ручки, поручни, клавиатуру или любые другие предметы, сначала вымойте руки, а уже потом подносите их к лицу.

Грызть ногти опасно не только из-за коронавируса. Эта привычка портит форму ногтей, ухудшает состояние зубной эмали и десен, а также может стать причиной пищевого расстройства, ведь под ногтями скапливается много опасных микробов.

Чтобы отучить себя от этой привычки, стригите ногти коротко, наносите на руки увлажняющий крем с парфюмерными отдушками — так запах будет напоминать вам, что не надо грызть пальцы. Еще один способ — заменить вредную привычку на полезную. Заведите тренажер для рук или мячик с антистрессовым наполнителем, чтобы отвлекать себя от навязчивого желания откусить заусенец. Только после мячика или тренажера не забывайте мыть руки и пользоваться антисептиком.

3. Откажитесь от табака и алкоголя

На сегодняшний день еще не доказана связь между курением и риском заразиться коронавирусом. Но ученые определили, что у курильщиков болезнь протекает в более острой форме, а риск попасть в реанимацию с коронавирусом выше.

Эпидемиологи не рекомендуют употреблять алкоголь в период карантина, поскольку он снижает иммунитет. Организм затрачивает силы на выведение яда, поэтому хуже противостоит в борьбе с вирусами.

На карантине бросить курить и не употреблять спиртное не так уж сложно: не покупайте вредные продукты заранее. Когда их не будет в вашем доме, вам не захочется спускаться в магазин, стоять в очередях и рисковать подхватить заразу.

4. Погружаться в негатив

Проснулись утром — сразу проверяем новости в смартфоне. За завтраком снова изучаем новостную ленту. В течение дня несколько раз прошерстили "Инстаграм", "Телеграм" и соцсети. Наш мозг так устроен, что негативные известия он воспринимает острее позитивных, отсюда нарастает чувство тревоги и появляется желание скупить всю гречку.

Негативные новости, стресс, тревожность снижают наш иммунитет. Из-за этого организму сложнее противостоять вирусам и различным воспалениям.

Психологи рекомендуют читать или смотреть новости не чаще двух раз в день. И не нужно делать это с самого утра или перед сном — мозгу нужно сначала включиться, а затем расслабиться, для этого лучше подойдут какие-то позитивные моменты: хорошая книга, добрый фильм, разговор с близким человеком.

5. Недостаток сна и вредная еда

Снова удар по иммунитету. Чем меньше вы спите и чем хуже питаетесь, тем меньше сил у организма в борьбе с инфекциями. Карантин — это не повод нарушать режим и смотреть все пять сезонов сериала запоем, забывая про нормальную еду и доедая второй пакет чипсов.