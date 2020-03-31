НОВЫЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ? ⟩ Сильвия Ильвес о загадочном вдохновителе: «Он просто пришел в мою жизнь и перевернул все с ног на голову»

Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес (27) опубликовала новое фото в Instagram, на котором скрывает свое лицо за красивой маской. В подписи к фото Сильвия намекнула, что во время пандемии коронавируса в ее жизни появился загадочный вдохновитель.
Он просто появился в моей жизни и перевернул все с ног на голову. И это круто! Просто наслаждаюсь!
- рассказала фанатам Ильвес.
Никогда бы не подумала, что в такое трудное время жизнь преподнесет такую прекрасную душу, которая будет рядом со мной и заполнит собой давно пустующее место - место музы.
А вот вопрос, является ли вдохновитель новым возлюбленным Сильвии, повис в воздухе: «Чего еще желать? Ничего! Прекрасное время.»
Известно, что последним возлюбленным виолончелистки был музыкант Пуль Нейцов (26). Из страстные отношения завершились в ноябре 2019 года, но музыканты смогли остаться друзьями.