Вт, 31.03.2020
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НОВЫЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ? ⟩ Сильвия Ильвес о загадочном вдохновителе: «Он просто пришел в мою жизнь и перевернул все с ног на голову»

Silvia Ilves.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес (27) опубликовала новое фото в Instagram, на котором скрывает свое лицо за красивой маской. В подписи к фото Сильвия намекнула, что во время пандемии коронавируса в ее жизни появился загадочный вдохновитель.

Он просто появился в моей жизни и перевернул все с ног на голову. И это круто! Просто наслаждаюсь!

- рассказала фанатам Ильвес.

Никогда бы не подумала, что в такое трудное время жизнь преподнесет такую прекрасную душу, которая будет рядом со мной и заполнит собой давно пустующее место - место музы.

А вот вопрос, является ли вдохновитель новым возлюбленным Сильвии, повис в воздухе: «Чего еще желать? Ничего! Прекрасное время.»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что последним возлюбленным виолончелистки был музыкант Пуль Нейцов (26). Из страстные отношения завершились в ноябре 2019 года, но музыканты смогли остаться друзьями.

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