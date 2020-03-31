КТО ВОЕТ НА ЛУНУ? ⟩ Пять знаков Зодиака, на которых сильнее всего влияет полнолуние

Фазы Луны оказывают огромное влияние на самочувствие и поведение людей. То, что многие чувствуют слабость, головокружения, непонятную панику в полнолуние — ни для кого не секрет. Астрологи считают, что особенно нужно опасаться полной Луны пяти знакам Зодиака. Они могут не только проявлять агрессию в отношении окружающих, но и превращаться в настоящих монстров. Посмотрите, нет ли среди этих знаков вас или ваших близких, и, конечно, принимайте меры, чтобы обезопаситься!
Телец
Представители знака, скорее всего, и сами давно догадываются, что полнолуние для них — крайне удачное время. Именно в этот период они достигают самых больших успехов. Поэтому звезды рекомендуют им строить планы тоже только в это время. Кстати, еще в полнолуние легче всего начинать худеть.
Близнецы
Для Близнецов полнолуние — не лучшее время. Они рискуют оказаться в круговороте проблем, связанных с крупными сделками, вложениями, рискованными поступками. В полнолуние они теряют разум, а вот их раздражительность только увеличивается. Важно не идти на поводу у эмоций , иначе можно ввязаться в перепалку с близкими или даже начальством.
Скорпион
Скорпионы в периоды полнолуния крайне импульсивны. Они принимают необдуманные решения, идут на поводу у эмоций, не ищут компромиссы. При этом внешне они становятся крайне привлекательны для окружающих. Для Скорпионов это хорошее время, чтобы посвятить его себе, например, посетить интересную выставку и познакомиться с новыми людьми.
Лев
Львы в полнолуние любят показывать характер. Агрессия и излишняя эмоциональность провоцирует серьезные конфликты, мешает нормальной жизнедеятельности. Часто в это время у них наблюдается апатия, упадок сил. Важно не отчаиваться и просто переждать. Но быть при этом крайне осторожной в общении с окружающими.
Весы
В полнолуние Весы испытывают трудности с формулировкой собственных мыслей. На работе они начинают совершать большие ошибки, не успевают все делать в срок. Их также покидает энергия , им становится труднее засыпать и просыпаться. Полнолуние дает сбой в работе организма, в этот период тормозятся все процессы, ухудшается память. В жизни представителей знака могут неожиданно возникать трудности, преодолеть которые сложнее, чем обычно.