КТО ВОЕТ НА ЛУНУ? ⟩ Пять знаков Зодиака, на которых сильнее всего влияет полнолуние

Телец

Представители знака, скорее всего, и сами давно догадываются, что полнолуние для них — крайне удачное время. Именно в этот период они достигают самых больших успехов. Поэтому звезды рекомендуют им строить планы тоже только в это время. Кстати, еще в полнолуние легче всего начинать худеть.

Близнецы

Для Близнецов полнолуние — не лучшее время. Они рискуют оказаться в круговороте проблем, связанных с крупными сделками, вложениями, рискованными поступками. В полнолуние они теряют разум, а вот их раздражительность только увеличивается. Важно не идти на поводу у эмоций , иначе можно ввязаться в перепалку с близкими или даже начальством.

Скорпион

Скорпионы в периоды полнолуния крайне импульсивны. Они принимают необдуманные решения, идут на поводу у эмоций, не ищут компромиссы. При этом внешне они становятся крайне привлекательны для окружающих. Для Скорпионов это хорошее время, чтобы посвятить его себе, например, посетить интересную выставку и познакомиться с новыми людьми.

Лев

Львы в полнолуние любят показывать характер. Агрессия и излишняя эмоциональность провоцирует серьезные конфликты, мешает нормальной жизнедеятельности. Часто в это время у них наблюдается апатия, упадок сил. Важно не отчаиваться и просто переждать. Но быть при этом крайне осторожной в общении с окружающими.

Весы