ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ФОТО ⟩ Сбитая автомобилем в Таллинне белочка оказалась с сюрпризом

Уже при первом осмотре было очевидно, что передние лапки животного не функционируют как нужно, да и мордочка грызуна был в ссадинах, что заставило спасателей животных подозревать, что белка была сбита машиной. Белку доставили в клинику для животных, где ветеринар Николай Оборин заметил, что, скорее всего, белка ожидает потомства, правда находится на раннем сроке. Рентген не выявил переломов, но из-за опасений, что у животного могут быть проблемы, ее решили оставить под наблюдением. Все, что нужно было сделать, это подождать и посмотреть, улучшается ли ее состояние. Белку назвали Дивой.

«К счастью для нас, подвижность лапок начала постепенно восстанавливаться, но пищевые привычки белки беспокоили. Сама она не хотела есть, вероятно, из-за дискомфорта в передних лапах», - пишется на страничке ассоциации в социальной сети. Было решено, что Мерилин, волонтер, ухаживающая за белкой, будет кормить ее специальной смесью сухого молока для белок, чтобы обеспечить белку всеми необходимыми витаминами и минералами. К счастью для Мерлина, ей это очень понравилось, и Дива кушала с аппетитом.

В последующие дни живот Дивы становился все более округлым и двигался все активнее. Поэтому коробку нужно было подготовить к рождению потомства Дивы. 22 марта белка была более активна и беспокойна, чем обычно, и когда волонтер пошла проверять Диву на следующее утро, она обнаружила, что ее подопечная стала матерью. Точное количество малышей не известно, так как они прячутся под Дивой. Но, по крайней мере, их не меньше четырех!