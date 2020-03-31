Вт, 31.03.2020
Заболевшая коронавирусом эстонская журналистка: не все болеют так легко, как я! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

БОЖЕСТВЕННО ⟩ Ходченкова показала фанатам обнаженные ноги

Светлана Ходченкова.

ФОТО: Novoderezhkin Anton / TASS

Актрису запечатлели сидящей на широком подоконнике в одной рубашке, пишет Пятый канал.

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в Instagram, вызвав бурю комплиментов в комментариях. На снимке ее запечатлели сидящей на широком подоконнике в простой белой рубашке и с оголенными ногами. Лицо актрисы почти не видно, она подняла голову, откинув назад свои белокурые локоны.

Снимок Ходченкова подписала просто #home, вероятно, намекнув, что как и многие сейчас соблюдает карантин, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заразиться коронавирусом.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники пришли в восторг и засыпали актрису похвалами

НАВЕРХ