БОЖЕСТВЕННО ⟩ Ходченкова показала фанатам обнаженные ноги

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в Instagram, вызвав бурю комплиментов в комментариях. На снимке ее запечатлели сидящей на широком подоконнике в простой белой рубашке и с оголенными ногами. Лицо актрисы почти не видно, она подняла голову, откинув назад свои белокурые локоны.