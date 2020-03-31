БОЖЕСТВЕННО ⟩ Ходченкова показала фанатам обнаженные ноги

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото в Instagram, вызвав бурю комплиментов в комментариях. На снимке ее запечатлели сидящей на широком подоконнике в простой белой рубашке и с оголенными ногами. Лицо актрисы почти не видно, она подняла голову, откинув назад свои белокурые локоны.
Снимок Ходченкова подписала просто #home, вероятно, намекнув, что как и многие сейчас соблюдает карантин, чтобы не подвергать себя и окружающих риску заразиться коронавирусом.
Поклонники пришли в восторг и засыпали актрису похвалами