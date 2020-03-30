ОРЕЛ И РЕШКА ⟩ Карантин: большой выпуск из Италии, США, Индии, Испании и Южной Кореи

Не так давно на экраны вышел выпуск «Орёл и решка. Карантин», в котором показали, как ведущие смогли эвакуироваться из Индии в разгар съёмочного процесса. После чего стал вопрос: «А как снимать программу дальше?». Ведь многие страны закрыли свои границы, да и путешествовать в разгар пандемии коронавируса опасно для жизни. Решение оказалось гениальное: зрители программы из разных стран засняли, как обстоят дела в их городах.

В программе были показаны опустевшие улицы Италии, Индии, Испании, США. Всем привычно многолюдный Таймс-сквер впервые за долгое время оказался настолько серым и почти безлюдным. Также зрители засняли жизнь в Южной Корее и Китае, в странах, которые приняли удар эпидемии первыми. Однако сейчас болезнь там идёт на спад. Люди начинают выходить на работу, строго соблюдая все правила безопасности и гигиены.

Сейчас наступила весна. Во всём мире зеленеет трава, распускаются цветы, светит яркое солнце. Однако мы не должны поддаваться этому соблазну, наша задача — проявить терпение и по возможности не выходить из дома.