ТОП-4 ⟩ Знаки Зодиака, под которыми рождаются восхитительные, но опасные мужчины

Увы, но не со всеми представителями сильной половины человечества получается выстроить крепкие и гармоничные отношения. Астрологи рассказали о зодиакальных созвездиях, под которыми рождаются очень опасные мужчины: без них сложно жить, но и невыносимо быть рядом с ними.

Скорпион

Истинные соблазнители, умеющие одурманивать сознание женщин сладкими речами и неуемной страстью. Так что, мужчины-Скорпионы не менее опасны, чем женщины этого знака. Эти джентльмены прекрасно знают, чего желают прекрасные дамы и умеют безошибочно находить их слабые места. Не влюбиться в них невозможно. Они подкупают своей уверенностью и фантастической харизмой. Если эти мужчины впускают в свои сердца любовь, то отдаются ей до самого конца и без остатка. Они сделают все для своих избранниц и вознесут их на пьедестал богинь. Но и велика будет плата за такой пылкий и захватывающий роман.

А все дело в том, что этих мужчин невозможно полностью покорить и приручить. Окружив женщину вниманием и заботой, эти донжуаны не забудут очертить границы личного пространства, которые никто не имеет права нарушать. Скорпионы потребуют полной преданности им и не простят даже легкого флирта. Но сами они совершенно не чураются заводить мимолетные романы на стороне, идя на поводу своего высокого либидо.

В общем, с мужчинами данного знака не придется скучать и расслабиться не получится.

Овен

Нелегко приходится и возлюбленным Овнов, поскольку роман с этими мужчинами похож на пороховую бочку с зажжённым фитилем. А все из-за взрывного характера представителей этого зодиакального созвездия. Да, если эти мужчины любят, то они достанут звезды с неба и положат к ногам своих женщин. Но они совершенно не умеют контролировать свои чувства и не стесняются бурного проявления эмоций. Поэтому избранницы Овнов очень часто оказываются то в объятиях жгучей страсти, то в ледяной пене ревности, то сжимаются внутри от надвигающейся бури гнева.

И как-то перевоспитать звездных упрямцев не получится. На все претензии и просьбы они лишь пожмут плечами и принесут дежурные извинения, но не более того.

Водолей

Эти мужчины никогда не станут меняться ради женщин и не позволят ограничивать свою свободу. Они искренне считают, что их должны любить такими, как есть и принимать за счастье возможность находиться рядом. Да, именно так – большинство Водолеев лишь позволяют любить себя, но сами занимают свои сердца и головы иными чувствами и мыслями.

Многие дамы знают о таких особенностях представителей данного зодиакального созвездия, но ничего с собой не могут поделать. Ведь независимость этих мужчин так сильно будоражат воображение милых женщин и распаляют в них желание приручить непокорных строптивцев. Стоит ли говорить о том, что это будут попытки поймать ветер сачком для ловли бабочек?

Дева