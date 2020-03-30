Пн, 30.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Тимати поделился лайфхаком для нажатия кнопок в лифте

Тимати

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Популярный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил способ, при помощи которого можно нажимать кнопки в лифте, не прикасаясь к ним. Видео артист разместил на своей Instagram-странице, пишет TVNET.

Тимати показал, что он примотал проволоку к зажигалке клейкой лентой. Таким образом, можно легко нажимать кнопки и не дотрагиваться до них. 

После он зажег огонь, чтобы продемонстрировать, что зажигался еще работает. 

Ролик невероятно понравился фолловерам Тимати. 

«Пошла сделаю такую», – написала телеведущая Барановская. 

«Скрытая реклама Пятерочки», «Лучшая реклама, что я видел», «Пятерочка выручает», «Я у мамы инженер", - писали поклонники в комментариях. 

Ролик собрал свыше 2 миллионов просмотров.

Напомним, 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях в связи с распространением Covid-19. Жители мегаполиса должны  соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Но главное, что москвичам запрещено находиться на улице без специального пропуска.

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