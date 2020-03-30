ВИДЕО ⟩ Тимати поделился лайфхаком для нажатия кнопок в лифте

Тимати показал, что он примотал проволоку к зажигалке клейкой лентой. Таким образом, можно легко нажимать кнопки и не дотрагиваться до них.

После он зажег огонь, чтобы продемонстрировать, что зажигался еще работает.

Ролик невероятно понравился фолловерам Тимати.

«Пошла сделаю такую», – написала телеведущая Барановская.

«Скрытая реклама Пятерочки», «Лучшая реклама, что я видел», «Пятерочка выручает», «Я у мамы инженер", - писали поклонники в комментариях.

Ролик собрал свыше 2 миллионов просмотров.