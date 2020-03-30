Пн, 30.03.2020
Полицейские и спасатели показали, какую дистанцию нужно соблюдать на улицах Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Первые дни карантина в Санкт-Петербурге: смотрите, что творится на улицах города

Спецкор портала Limon.ee побывал в Санкт-Петербурге в первые дни так называемого карантина - с пятницы по воскресенье и сделал несколько кадров с улиц дневного и ночного города. Больше всего людей на улицах и автомобилей на дорогах было в пятницу, когда многие заканчивали работу и, хочется верить, торопились изолироваться. 

Центральные российские каналы начали активно в каждом информационном выпуске призывать россиян, не только петербуржцев, оставаться дома и не воспринимать эту свободную неделю, как время для пикника или дополнительный отпуск. О серьезности ситуации твердят ежечасно. С пятницы вечера в Санкт-Петербурге закрылись почти все рестораны, а рестораны быстрого питания устанавливают на кассах защитные стекла и продают еду только с собой, по крайней мере, так поступил Hesburger на Сенной площади. Ресторан Tokyo City неподалеку вовсе закрыл двери. Сейчас в Петербурге все также, как в Таллинне - работают единичные заведения общепита, продающие еду на вынос, продуктовые магазины, аптеки и банки. 

Известные тусовочные улицы Ломоносова и Думская перекрыты полиция и на них не работает ни одно увеселительное заведение. Но, стоит отметить, людей на улицах стало значительно меньше, но наслаждающихся весенней погодой по-прежнему хватает. А матери абсолютно не заботятся о своих детях и ездят на лифтах, где много людей. 

ФОТО: limon.ee

В отелях культурной столицы России сейчас затишье, гостиница финской компании Sokos уже не работает несколько недель, местные отели снижают цены и сокращают количество предлагаемых за эти деньги услуг. Если раньше в номере были зубные щетки, кофе, чай, вода - теперь все это уже не предлагается посетителям. 

Продуктовые магазины просят пенсионеров приходить в магазины в строго отведенные часы, а других людей, по возможности, не посещать магазины в это время. 

ФОТО: limon.ee

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