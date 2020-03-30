Автор хита «I Love Rock 'n' Roll» Алан Меррилл умер от коронавируса

Певец Алан Меррилл умер в Нью-Йорке на 69-м году жизни от осложнений, которые вызвал коронавирус.
https://24tv.ua/lifestyle/ru/avtor_hita_i_love_rock_n_roll_alan_merrill_umer_ot_koronavirusa_n1306921
О смерти отца сообщила его дочь. Она отметила, что отец умер вчера, 29 марта.
Коронавирус унес жизнь моего отца. Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца. Деньги не имеют значения. Люди умирают,
— написала она.
Алан Мерилл родился в 1951 году в Нью-Йорке. Он был сыном двух джазовых музыкантов – певицы Хелен Меррилл и саксофониста Аарона Сакса. До 13 лет учился в британском интернате. Вернувшись в США, в 14-летнем возрасте начал играть в кафе Greenwich Village's. С этого момента и началась его певческая карьера.