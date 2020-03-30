УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Такой Москву вы еще не видели!

В Москве и Подмосковье накануне ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, и покидать дома теперь можно только в определенных случаях. Лайфу удалось заснять пустой центр Москвы.

В самых туристических местах столицы, где в любое время года гуляют толпы людей, теперь передвигаются только сотрудники правоохранительных органов. Характерные для понедельника пробки на дорогах также исчезли. Сейчас на улицах столицы России можно увидеть редкие машины такси.