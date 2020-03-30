УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Такой Москву вы еще не видели!

По улицам российской столицы теперь передвигаются в основном сотрудники правоохранительных органов.
В Москве и Подмосковье накануне ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, и покидать дома теперь можно только в определенных случаях. Лайфу удалось заснять пустой центр Москвы.
В самых туристических местах столицы, где в любое время года гуляют толпы людей, теперь передвигаются только сотрудники правоохранительных органов. Характерные для понедельника пробки на дорогах также исчезли. Сейчас на улицах столицы России можно увидеть редкие машины такси.
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