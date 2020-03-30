Пн, 30.03.2020
Полицейские и спасатели показали, какую дистанцию нужно соблюдать на улицах Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Повезло соседям»: Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской

Эмили Ратаковски.

ФОТО: Laurent VU/SIPA

Американская модель Эмили Ратаковски продолжает баловать подписчиков в Instagram своими эротичными фото. На этот раз 28-летняя девушка выложила снимок, на котором стоит полностью обнаженной за полупрозрачным тюлем, пишет Пятый канал.

Солнце проникало первым сквозь наши шторы утром на прошлой неделе,

— подписала фотографию модель.

Скрывающая аппетитные формы девушки ткань только раздразнила воображение ее поклонников по всему миру.

Приходи повидаться после карантина;

Повезло, конечно, людям в доме напротив…

Я согласился бы жить с ней даже без интернета, PlayStation или Nexftlix;

Как королева!

Что бы я сделал, чтобы быть этой занавеской,

— размечтались фанаты.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ