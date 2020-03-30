«Повезло соседям»: Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской

Американская модель Эмили Ратаковски продолжает баловать подписчиков в Instagram своими эротичными фото. На этот раз 28-летняя девушка выложила снимок, на котором стоит полностью обнаженной за полупрозрачным тюлем, пишет Пятый канал.
Солнце проникало первым сквозь наши шторы утром на прошлой неделе,
— подписала фотографию модель.
Скрывающая аппетитные формы девушки ткань только раздразнила воображение ее поклонников по всему миру.
Приходи повидаться после карантина;
Повезло, конечно, людям в доме напротив…
Я согласился бы жить с ней даже без интернета, PlayStation или Nexftlix;
Как королева!
Что бы я сделал, чтобы быть этой занавеской,
— размечтались фанаты.
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