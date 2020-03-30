Пн, 30.03.2020
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ЕЙ ТОЧНО 50? ⟩ Мэрайя Кэри поразила внешним видом на праздновании своего дня рождения

Mariah Carey.

ФОТО: Faye Sadou/ADM/Capital Pictures/FS/ADM/Capital Pictures

27 марта Мэрайя Кэри отпраздновала юбилей - певице исполнилось 50 лет! А вчера, 29 марта, знаменитость поделилась несколькими фотографиями с празднования дня рождения. Примечательно, что в связи с пандемией коронавируса именинница провела праздник в кругу своих близких, передает Вива.

Впрочем, домашняя вечеринка - вовсе не повод отказаться от шикарного наряда и эффектного макияжа. Для празднования Мэрайя выбрала полупрозрачное черное платье, которое подчеркнуло пышное декольте.

Поклонники, увидев фотографии, обратили внимание не только на роскошный наряд Кэри, но и на ее изумительный внешний вид. Фанаты задаются вопросом, как артистке с годами удается выглядеть только моложе. Что ж, не можем не согласиться: Мэрайя выглядит превосходно!

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