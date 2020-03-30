РЕЦЕПТ НАПИТКА ⟩ Китайцы знают: коронавирус не переносит имбирь

Некоторые ученые уверены в о непререкаемой способности имбиря убивать клетки теперешнего коронавируса. Если употреблять даже минимальное количество имбиря, то заражение сводится к нулю, то есть становится невозможным.

Опасность коронавируса заключается в том, что он уничтожает возможность организма сопротивляться бактериальной пневмонии. То есть, сам этот вирус не убивает человека - убивают бактерии, которые после него размножаются в организме. Причем это размножение может происходить очень быстро, в буквальном смысле слова. Человек, допустим, садится в самолет, и после семи дней вирусной инфекции наступает бактериальный период. Он летит в самолете, и за эти три часа у него начинается отек легких.

Если вы будете жевать имбирь и пить напиток с куркумой - никакой вирус вам не страшен. Делайте отвар куркумы, не сильно концентрированный с мёдом, но главное - это имбирь.

Также имбирь можно есть - несколько пластинок 3-4 раза в день будет достаточно. Один прием действует 4 часа.

Можно сделать имбирный браслет - привяжите на левую руку и на левую ногу по маленькому кусочку имбиря просто в куске ткани. Время действяи - от 12 до 24 часов.

Можно с юмором относиться к таким советам, но в Азии они работают, и многие люди используют имбирь как лекарство.

Эстонский астролог Ольга Потемкина предлагает свой рецепт имбирного напитка: «С момента, когда мы все узнали о первом заболевшем в нашей стране, я делаю смесь соков имбиря и лимона. Очень удобно: в стакан теплой вод добавить пару чайных ложек сока, и готов целебный напиток.