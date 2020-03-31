БИТВА ВЕКА ⟩ Ким Кардашьян всерьез подралась с сестрой на съемках

За 13 лет (а именно столько выходит шоу) зрители видели многое, но, кажется, того, что произошло в новом выпуске, не ожидали даже самые преданные фанаты. 39-летняя Ким и 40-летняя Кортни подрались прямо во время съемок.

Так, все началось с того, что Ким, Кортни и Кендалл Дженнер обсуждали, что Кайли Дженнер слишком больна для того, чтобы лететь на показ мод. Впрочем, Ким заявила, что на месте Кайли она бы полетела, несмотря на состояние здоровья.

Нас так воспитала мама… Когда я или Хлои, допустим, болеем, мы все равно ответственно относимся к работе… А тебе, Кортни, наплевать на это,

- добавила Ким.