БИТВА ВЕКА ⟩ Ким Кардашьян всерьез подралась с сестрой на съемках
Семейство Карадшьян-Дженнер сегодня можно смело назвать самым популярным в мире! За жизнью звездных сестер на протяжении вот уже многих лет следят миллионы поклонников по всему миру не только благодаря Instagram, но и реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
За 13 лет (а именно столько выходит шоу) зрители видели многое, но, кажется, того, что произошло в новом выпуске, не ожидали даже самые преданные фанаты. 39-летняя Ким и 40-летняя Кортни подрались прямо во время съемок.
Так, все началось с того, что Ким, Кортни и Кендалл Дженнер обсуждали, что Кайли Дженнер слишком больна для того, чтобы лететь на показ мод. Впрочем, Ким заявила, что на месте Кайли она бы полетела, несмотря на состояние здоровья.
Нас так воспитала мама… Когда я или Хлои, допустим, болеем, мы все равно ответственно относимся к работе… А тебе, Кортни, наплевать на это,
- добавила Ким.
После этой фразы напряжение между сестрами достигло своего апогея, а спустя несколько секунд Кортни уже кинулась к Ким и стала наносить удары руками.