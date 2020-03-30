Трамп заявил, что Маркл и принц Гарри сами должны обеспечить себе безопасность в США

Принц Гарри и Меган Маркл после переезда в США должны будут раскошелиться на свою охрану – об этом накануне заявил Дональд Трамп. Американский президент отказался выплачивать 20 миллионов фунтов (около 22 миллионов евро) за обеспечение безопасности бывших представителей королевской семьи, пишет Экспресс газета.
Трамп написал в своем Twitter, что является большим другом и поклонником королевы и Великобритании. Но дал понять, что совершенно не собирается тратиться на родственников Елизаветы II.
Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их охрану. Платить должны они!
Сейчас у американского лидера, в связи с пандемией коронавируса и карантином, полно других забот. Но не исключено, что он также решил проявить злопамятность. Меган Маркл и принц Гарри в свое время критиковали Трампа: герцогиня проигнорировала политика на банкете в Букингемском дворце, а Гарри недавно заявил, что у хозяина Белого дома «на руках кровь».
Последнее заявление Трампа не осталось без внимания. Меган и Гарри дали официальный ответ, заявив:
Герцог и герцогиня Сассекс не планируют просить правительство США об оплате охраны. Были приняты частные меры безопасности.
Начиная со среды, 31 марта, герцог и герцогиня Сассекские больше официально не будут относиться к королевской семье. Напомним, совсем недавно супруги бежали из Канады частным рейсом, успев до закрытия канадско-американских границ.