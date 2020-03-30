Трамп заявил, что Маркл и принц Гарри сами должны обеспечить себе безопасность в США

Трамп написал в своем Twitter, что является большим другом и поклонником королевы и Великобритании. Но дал понять, что совершенно не собирается тратиться на родственников Елизаветы II.

Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их охрану. Платить должны они!

Сейчас у американского лидера, в связи с пандемией коронавируса и карантином, полно других забот. Но не исключено, что он также решил проявить злопамятность. Меган Маркл и принц Гарри в свое время критиковали Трампа: герцогиня проигнорировала политика на банкете в Букингемском дворце, а Гарри недавно заявил, что у хозяина Белого дома «на руках кровь».

Последнее заявление Трампа не осталось без внимания. Меган и Гарри дали официальный ответ, заявив:

Герцог и герцогиня Сассекс не планируют просить правительство США об оплате охраны. Были приняты частные меры безопасности.