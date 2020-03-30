THE NEW YORKER ⟩ Почему именно Эстония должна была найти способы справиться с пандемией, изменившей весь мир

Тоомас Хендрик Ильвес ФОТО: Elmo Riig

Будучи дипломатом, членом парламента, а затем и президентом страны, Ильвес продвигал идею создания компьютерных классов в школах в 1990-х годах, создания общественных интернет-центров по всей стране, а также идею о том, что технологические «инновации были возможными даже в далекой глубинке на северо-востоке Европы», как он сказал мне в телефонном разговоре на прошлой неделе. (Ильвес, чей последний президентский срок подошел к концу в 2016 году, в настоящее время находится в Стэнфорде, где он соблюдает режим самоизоляции, как и все остальные жители Калифорнии.) И приложение Skype — между прочим, изобретение эстонцев — служит этому наглядным доказательством.

12 марта Эстония объявила особое положение. Вечером следующего дня две компании в сотрудничестве с правительством страны запустили 48-часовой мозговой штурм под названием «Hack the Crisis». На немедленную реализацию пяти из предложенных идей будет выделено до 5 тысяч евро.

Не останавливайтесь на достигнутом, — написали организаторы мозгового штурма. — Предлагайте смелые идеи. Предлагайте идеи, которые требуют иной регуляции.

Как минимум два участника мозгового штурма предложили создать приложения, которые помогут волонтерам связываться с людьми, нуждающимися в помощи в условиях чрезвычайного положения. Еще один участник предложил создать приложение для переносных устройств, которое будет реагировать на опасные жесты человека, такие как прикосновения к лицу. Другой участник предложил программу для «ротации и обмена сотрудниками между компаниями», которая позволит, к примеру, работникам туристической сферы временно поработать в сфере электронной торговли. Это предложение включало в себя внесение поправок в действующие законы и создание онлайн-платформы для организации такого обмена.

В апреле еще один частно-государственный консорциум в сотрудничестве с Еврокомиссией и одной сингапурской организацией запустит онлайн-платформу для проектов, призванных облегчить жизнь в условиях кризиса и в посткризисном мире. Здесь главную роль сыграла действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), первая женщина на этой должности и самый молодой президент.

Эти программы, прочно связанные с идентичностью Эстонии как нации стартапов, представляют собой примеры работы воображения — не только в плане реакции на текущий кризис, но и в плане построения будущего. У эстонцев существует своего рода традиция творческих начинаний. В 1989-1991 годах, к примеру, эстонские диссиденты обменивались аналитическими справками касательно постоккупационного будущего страны еще до того, как Советский Союз распался. То, что советскому режиму и многим западным обозревателям казалось невообразимым, было для этих диссидентов практически предрешенным исходом.