ВИДЕО ⟩ Кошка испортила хозяйке прямое включение

Из-за коронавируса преподавательнице балета Амелии Клирхарт приходится проводить свои танцевальные уроки онлайн. Амелия начала записывать соответствующее видео, однако ее кошка Аврора неожиданно захотела привлечь внимание хозяйки и испортила прямое включение. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на таблоид BuzzFeed.
На обнародованных в Twitter кадрах показано, как домашнее животное пытается отвлечь Амелию, путаясь в ее ногах. Девушка ловко делает танцевальные па, минуя пушистика, но кошка не сдается. Когда Аврора понимает, что ее "приемы" не работают, она неожиданно запрыгивает хозяйке прямо на руки.
The higher quality video that went viral of Aurora the cat and Amelia the ballet teacher, remote dance lessons with a surprise finish! pic.twitter.com/gBk5Afj6jU— Amelia Love Clearheart (@TheLoveOpera) March 24, 2020
"Мило, но после этого я бы не доверял кошке", "О жизни Амелии и Авроры можно написать детскую книгу", "Забавно, но так можно травмироваться", – пишут пользователи Сети в комментариях под роликом.