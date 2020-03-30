ВИДЕО ⟩ Кошка испортила хозяйке прямое включение

На обнародованных в Twitter кадрах показано, как домашнее животное пытается отвлечь Амелию, путаясь в ее ногах. Девушка ловко делает танцевальные па, минуя пушистика, но кошка не сдается. Когда Аврора понимает, что ее "приемы" не работают, она неожиданно запрыгивает хозяйке прямо на руки.

"Мило, но после этого я бы не доверял кошке", "О жизни Амелии и Авроры можно написать детскую книгу", "Забавно, но так можно травмироваться", – пишут пользователи Сети в комментариях под роликом.