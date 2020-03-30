Открытое письмо эстонских заключенных в связи с коронавирусом

«Предоставляю вам информацию от своего имени и от имени других заключенных. В связи с карантином в Тартуской тюрьме приостановлены все действия и мероприятия. Заключенные должны быть 24 часа в сутки в своей камере. Нет возможности что-то купить в тюремном магазине, звонить разрешается только раз в неделю. Выходить на свежий воздух запрещено. Всё для того, что вирус не распространялся. Но тюремные надзиратели делают перекличку два раза в день.

Одни и те же надзиратели в обоих секторах. Они заходят в камеру в маске, перчатках, но в уличной обуви. Проверяют каждый раз, насколько хорошо стол, стулья и шкафы приделаны к полу. Также открывает дверь душевой и смотрит, как там дела. И так в каждой камере одними и теми же перчатками. Также он еще выдает лекарства. Всё это как-то не очень стерильно.

Постельное белье у всех собирает один и тот же человек через люк камеры. Этими же самыми руками он дает через люк чистое белье. И так все камеры подряд.

Уборщик, который наводит порядок в нашем секторе 2 раза в неделю, опустошает еще и помойки. В понедельник, 16 марта, у него была маска, а 19 марта, в четверг, маски не было.

Надзиратели носят маски. После снятия маску нужно сразу же выбросить, но у некоторых охранников использованная маска висит на резинке еще долго. Непонятно, это некомпетентность или безалаберность. В любом случае, такое поведение никак не поможет защититься от вирусов.

Заключенным на улицу нельзя, но по телевидению постоянно показывают, что много людей находятся на свежем воздухе.

Воспользоваться чайником смогут все заключенные, у кого они есть, даже если в ближайшие месяцы не будет денег заплатить за электричество. Оно стоит 3 евро в месяц».